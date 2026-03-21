ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

BYD、群馬県太田市に正規ディーラー2店舗目「BYD AUTO 太田」がオープン

BYD AUTO 太田
  • BYD AUTO 太田
  • BYD シーライオン7

BYD Auto Japanは、群馬県内で2店舗目となる正規ディーラー「BYD AUTO 太田」を3月20日にオープンした。運営はバックスeモビリティ。

【画像】BYD シーライオン7

新店舗は群馬県太田市内ヶ島町933に位置し、国道407号線沿いで太田桐生ICから車で約10分とアクセスが良好だ。周辺には大型商業施設や飲食店が多く、買い物や週末の外出時に立ち寄りやすい立地となっている。

店舗にはサービス工場を併設し、購入後の安全・安心なアフターサービスを提供する体制を整えた。

ショールームには、2025年12月1日に発売したスーパーハイブリッドSUV『SEALION 6』『SEALION 7』のほか、『SEAL』『ATTO 3』『DOLPHIN』の計5モデルを展示する予定。

白を基調とした清潔感とゆとりを感じさせる心地よいショールームには、BYDに関する幅広い専門知識を持ち、EVライフへの疑問に的確に対応可能なセールス・スタッフが常時待機する。

サービス・スタッフは「BYD Academy」というBYDのEVに関する高度なトレーニングを受けたプロフェッショナルを配置。店舗全体で顧客の快適なe-Lifeを力強くサポートする体制を構築しているという。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BYD 比亜迪汽車

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES