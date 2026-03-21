BYD、群馬県太田市に正規ディーラー2店舗目「BYD AUTO 太田」がオープン

BYD Auto Japanは、群馬県内で2店舗目となる正規ディーラー「BYD AUTO 太田」を3月20日にオープンした。運営はバックスeモビリティ。

【画像】BYD シーライオン7

新店舗は群馬県太田市内ヶ島町933に位置し、国道407号線沿いで太田桐生ICから車で約10分とアクセスが良好だ。周辺には大型商業施設や飲食店が多く、買い物や週末の外出時に立ち寄りやすい立地となっている。

店舗にはサービス工場を併設し、購入後の安全・安心なアフターサービスを提供する体制を整えた。

ショールームには、2025年12月1日に発売したスーパーハイブリッドSUV『SEALION 6』『SEALION 7』のほか、『SEAL』『ATTO 3』『DOLPHIN』の計5モデルを展示する予定。

白を基調とした清潔感とゆとりを感じさせる心地よいショールームには、BYDに関する幅広い専門知識を持ち、EVライフへの疑問に的確に対応可能なセールス・スタッフが常時待機する。

サービス・スタッフは「BYD Academy」というBYDのEVに関する高度なトレーニングを受けたプロフェッショナルを配置。店舗全体で顧客の快適なe-Lifeを力強くサポートする体制を構築しているという。