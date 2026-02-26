次世代光通信ネットワーク、APRESIA Systemsが初公開へ…MWC 2026

APRESIA Systemsは、3月2日から5日までの4日間、スペイン・バルセロナで開催される世界最大級のモバイル業界の展示会「MWC Barcelona 2026」に出展すると発表した。

同イベントはGSMAが主催し、会場はFira Gran Viaのホール6、ブース番号は6H6となる。

APRESIA Systemsは、創業以来日本国内の通信事業者向けネットワーク装置市場で高いシェアを誇る企業で、今回APNソリューション「Apresia Flexible Optical Network」を展示する。

このソリューションは、通信事業者の次世代ネットワークで求められる高速・大容量・低遅延を実現するとともに、光技術によりネットワークをシンプル化することで、省電力・省人化・省スペース化といった課題解決も同時に実現するAPNソリューションである。

会場では、ソリューションの概要、構成、主要機能および導入メリットを動画で分かりやすく紹介する。また、「Apresia Flexible Optical Network」の要となるAOR(Apresia Optical Router)の新製品「ApresiaCC260」を初公開する。

なお、APNはAll Photonics Networkの略称である。