ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ヒョンデモービス、電動化部品で海外受注拡大…2026年は118.4億ドル目標

ヒョンデモービスが電気自動車（EV）のバッテリー火災を防ぐ新技術を開発
  • ヒョンデモービスが電気自動車（EV）のバッテリー火災を防ぐ新技術を開発

ヒョンデモービスは、2025年にヒョンデとキアを除くグローバル自動車メーカーから91.7億ドルの受注を獲得したと発表した。当初目標の74.5億ドルを23%上回る結果となった。

同社によると、この成果は電動化部品の大型新規受注、高付加価値電子部品の供給拡大、中国やインドなどの新興市場への積極的な参入が組み合わさった結果だという。

EVの普及が踊り場を迎える中、多くのグローバル自動車メーカーが新車投入計画を見直している状況下での達成となる。近年の継続的な研究開発投資により先進技術でのリーダーシップを強化してきたことが、グローバル顧客からの具体的な海外受注につながっている。

同社は2026年について、前年比約30%増となる約118.4億ドルのグローバル受注目標を設定した。この目標は、前年と同水準のコア部品受注に加え、地域別販売戦略と主要顧客との緊密な協力に支えられた大型モジュール受注を見込んでいる。

2025年、ヒョンデモービスは北米と欧州の2つの主要グローバル顧客から、バッテリーシステムアセンブリ(BSA)やシャシーモジュールなどの主要電動化部品の供給契約を獲得した。契約慣行、機密保持要件、量産前の変更可能性に基づき、顧客名や詳細な契約金額は非公開としているが、これらの受注が昨年の総受注額の大部分を占めるとみられる。

ヒョンデモービスは、電動化部品とモジュール受注から長期的なパートナーシップの恩恵を期待している。BSAやシャシーモジュールなどの大型部品は、生産設備や物流システムへの共同投資を必要とし、10年から20年以上にわたる供給契約につながることが多い。実際、同社は2005年にクライスラー(現ステランティス)へのシャシーモジュール供給を開始して以来、20年以上にわたり緊密なパートナーシップを維持している。

モービスは、高付加価値事業セグメントである電子部品でも堅調な受注実績を上げた。北米の別の主要顧客から先進的なヒューマンマシンインターフェース(HMI)製品の受注を獲得し、セダン中心のブランドへのサウンドシステム供給拡大でも合意した。

今回の受注で獲得した次世代HMIは、モービスがグローバル市場リーダーとして育成している主力電子部品であり、競合他社と一線を画す先進技術が特徴だ。同社は現在、他のグローバル顧客とも受注拡大に向けた活発な協議を進めている。

サウンドシステムは、モービスがプレミアムブランドでの存在感を高めているもう一つの製品カテゴリーだ。海外自動車メーカーは伝統的に国内開発のサウンドシステムを好む傾向があったが、同社は技術競争力によってこの障壁を克服した。

一方、モービスは中国やインドなどの新興市場で、ブレーキ、ステアリング、安全システムなどのコア部品の顧客基盤を多様化している。インドでは、現地ブランド向けのカスタマイズ部品供給戦略が、市場シェアの継続的な上昇とともに効果を発揮した。中国でも、差別化された調達競争力を活用して現地EVブランドから新規受注を獲得している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES