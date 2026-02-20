ジャクリ、静岡県菊川市の防災×アウトドアイベントに初出展…ポータブル電源など展示へ

ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニー、ジャクリの日本法人、Jackery Japanは、2月28日・3月1日に菊川運動公園(静岡県菊川市)で開催される「SHIZUOKA Outdoor Friends 2026 in KIKUGAWA」に初出展する。

【画像全7枚】

同イベントは防災とアウトドアを掛け合わせた県内最大級のパークイベント。Jackery Japanのブースでは、ポータブル電源とソーラーパネルを展示する。

展示製品は、用途やシーンに合わせて小容量モデルから超大容量モデルまで幅広くラインナップ。容量99Whの「Explorer 100 Plus」(3色展開)、容量512Whの「ポータブル電源 500 New」、容量1072Whの「ポータブル電源 1000 New」(2色展開)、容量1536Whの「ポータブル電源 1500 New」、容量2042Whの「ポータブル電源 2000 New」(2色展開)、容量3072Whの「ポータブル電源 3000 New」を展示する。

また、ブランド初となる車載用チャージャー「Drive Charger 600W」も展示される。

イベントは2日間にわたり開催され、28日は10時から16時まで、3月1日は9時から15時まで。入場料は無料で、駐車場も無料で利用できる。会場へは国道一号線千羽ICから車で8分、高速道路菊川ICから5分。徒歩の場合は菊川駅から27分となる。