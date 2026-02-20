豊田通商、LINKWIZに出資…自律型ロボット事業を強化へ

豊田通商は、産業用ロボット向け制御ソフトウェアを開発するスタートアップ企業のリンクウィズ（LINKWIZ)へ出資するとともに、共同事業開発契約を締結したと発表した。

多くの製造業では、人手不足や熟練技能の継承など、現場を取り巻く構造的課題が深刻化しており、ロボットによる生産ラインの自動化は、生産性の向上のみならず事業の継続に不可欠となっている。

豊田通商はこれまで、モビリティ産業を中心とした国内外の製造業の生産現場へ産業用ロボットを導入し、自動化を支援する機械設備事業を展開してきた。こうした取り組みを通じて、多品種生産への対応や形状にばらつきのある対象物への臨機応変な対応など、より高度で自律性の高いロボットへの期待・ニーズが製造現場で高まっていることを確認してきた。

リンクウィズは、ロボットの「目」となるセンサーで取得した点群データを高速処理し、対象物の3次元形状を高精度に認識するソフトウェアを開発している。取得したデータを独自のアルゴリズムで解析することにより、従来のプログラムでは難しい、溶接・塗装・組立といったティーチング作業の自動補正や、外観検査を含む高度な品質確認など、熟練工が現場で行ってきた高次元な判断や微妙な調整をロボットで再現することが可能となる。

加えて、同社のソフトウェアは、ロボットメーカーや機種を問わず適用できる高い汎用性・拡張性を有する点も特徴である。

今回の出資は、製造現場への実装を通じて、リンクウィズのロボット自律制御をはじめとした技術力と、豊田通商グループが長年培ってきた機械設備事業の知見・現場力・顧客基盤を掛け合わせることで、ロボティクス領域のバリューチェーンを強化し、さらなる事業の拡大を目指すものだ。

今後、量産工程に求められる自律型ロボットソリューションの共同開発を進めるとともに、将来的には、豊田通商グループの海外ネットワークを活用し、グローバル市場での展開も視野に入れている。

豊田通商は、今回の出資およびリンクウィズとの協業を通じて、ロボティクス事業におけるソリューションの創出と拡大、製造現場の生産性と品質の向上を図り、持続可能なモノづくりを支える技術基盤の実現に貢献していく。