豊田通商、オーストラリアの中古車市場に本格参入へ…MCT社を買収

Cars4Usの小売店舗
  • Cars4Usの小売店舗
  • Cars4Usのウェブサイト

豊田通商は2月2日付で、オーストラリアで中古車の買取・販売事業を展開するMCTオートモーティブ・グループを、現地法人のToyota Tsusho （Australasia）を通じて買収すると発表した。

オーストラリアは自動車の普及率が高く、特に中古車市場においては、継続的な人口増加を背景に、今後も堅調な需要拡大が見込まれている。

MCT社は、オーストラリア全土でオンラインを活用した中古車の買取事業を展開するとともに、クイーンズランド州2拠点で小売店舗を運営している。同社ウェブサイト「Cars4Us」を通じた個人からの車両買取に加え、事業者向けの卸売および個人向けの小売を強みに、2019年の設立以来、着実に事業規模を拡大している。

豊田通商は、中古車市場の透明性・信頼性向上を目的に、アフリカおよび東南アジアを中心に、オークション事業や中古車検索サイトなどを展開し、モビリティ・バリューチェーンの構築と拡大を進めてきた。

今回の完全子会社化を通じて、これまで培ってきた知見・ノウハウとMCT社の強みを最大限活用し、中古車需要の高いオーストラリア市場においても、顧客の安心・安全なカーライフの実現に貢献していく。

