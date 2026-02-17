EV充電器付き駐車場を月額制で、初期費用ゼロで利用可能…ユアスタンド

ユアスタンドは、EV充電可能な外部駐車場を「初期費用なし」で利用できる月額サービスの提供を開始した。

高松中央郵便局に新たに導入されるEV8台が「充電器付き駐車場」スキームにて運用開始される。高松中央郵便局内の駐車場が限られており、近隣の月極駐車場を活用し、追加のEV車両と充電環境の導入を実現した。

ユアスタンドは充電環境設計、駐車場オーナーとの交渉、電力会社との調整、補助金対応、充電器設置工事を担当した。

同社が物流事業者向けにEV導入をサポートする中で、充電設備の初期費用が高い、事業所内に適切な充電スペースがない、外部駐車場を利用している、充電設備を所有したくない、補助金や電力申請が複雑といった課題が多いことがわかった。

今回のサービスは、これらの課題をすべて解決できるものとなる。ユアスタンドは充電事業に加え、駐車場GX事業により「充電可能な駐車場の仕入れ」と「EVユーザーへの提供」を行っている。EV充電と駐車場のベストミックスの提案が可能となる。

ユアスタンドは2018年の創業以来、「移動をもっとクリーンに」をミッションとして、「基礎充電」を中心としたEV充電インフラ事業を手掛けている。2023年からは法人向けEV充電ソリューションを展開しており、ソフトウェアによる多機能な充電管理から、顧客ニーズに基づいた充電設計および施工までをワンストップで提供している。