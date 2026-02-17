ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

電気バス量産で基本合意、受託生産でノウハウ豊富なフィンランド「バルメット」

イェティ・インダストリーズの電気バス
  • イェティ・インダストリーズの電気バス

フィンランドに本拠を置くバルメット・オートモーティブは、イェティ・インダストリーズとの間で、フィンランドのウーシカウプンキ工場でモジュール式電気バスの量産に関する基本合意を締結したと発表した。

合意が正式に成立すれば、都市および地域交通向けの電気バスが北欧諸国の近代的な自動車工場で、受託製造モデルに基づいて生産される初めてのケースとなる。

バルメット・オートモーティブは、自動車業界における強力な専門知識と確立された生産プロセスをこのプロジェクトに提供する。経験豊富な受託製造業者との提携により、イェティ・インダストリーズは急成長する市場向けに電気バスの生産規模を拡大できるようになる。

バルメット・オートモーティブは複雑な車両の製造における長い歴史を持ち、効率的な生産立ち上げと生産量の増強を支援する。さらに、サプライチェーンの透明性と安全基準に関するEUの要件が厳格化していることから、欧州での製造需要が高まっており、イェティ・インダストリーズの市場主導型の成長を後押ししている。

2025年9月、バルメット・オートモーティブは、自動車製造と並行して他の産業にも高度な工業量産の専門知識を提供する新戦略を発表した。電気バスの生産は、同社の電動化における強力な専門知識、近代的な生産インフラ、効率的な品質システムを活用するものであり、この戦略に合致しているという。

イェティ・インダストリーズの革新は、公共交通のニーズに合わせて設計された電気バスの製品ライン。この設計は、バス輸送のニーズに関する実践的で経験に基づいた理解と、車両の使いやすさ、信頼性、ライフサイクルコストを最適化するフィンランドの先進的なソフトウェア専門知識を組み合わせたものだ。

イェティは国内および欧州の設計・部品の専門知識を広く活用している。同社は欧州の主要企業と技術提携を確立しており、バスのモジュール式アーキテクチャにより、さまざまな公共交通用途向けに異なるモデルバージョンを柔軟に組み立てることができる。

ウーシカウプンキで製造されるバスは、部品と地元労働力の両面で高い国内調達率を持つことになる。組み立てに加えて、生産は多数のフィンランドのサプライヤーを雇用し、自動車産業のバリューチェーンを強化する。

イェティ・インダストリーズの電気バスはEUでの使用が型式認証されており、実際の公共交通条件下でパイロット運用されている。イェティはすでに個別のユニットを製造しており、最初のバスは2020年に運行を開始している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

バルメット

電気自動車 EV、PHEV、BEV

バス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES