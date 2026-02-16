米オーロラ、自動運転トラックのネットワークを3倍に拡大…年内に200台以上を投入へ

米国のオーロラ・イノベーションは、最新のソフトウェアリリースにより自動運転ネットワークを3倍に拡大し、米国南部全域への展開を開始すると発表した。2026年には顧客拠点へのサービス提供を開始する。

同社の最新ソフトウェアリリースは、2025年4月に無人トラックを展開して以来4回目となる。第1弾はダラスとヒューストン間の初期無人運転を検証し、第2弾は夜間運転、第3弾はエルパソでの運転を検証した。

オーロラは、最新ソフトウェアにより、米国南部の多様な地理と気候に対応できる能力をオーロラドライバーに提供すると期待している。この地域には米国人口の半数以上が居住している。リリース前に、オーロラは400万回以上のテストを含む厳格な検証プロセスを実施した。

無人運転は、フォートワースとフェニックス間の約1600kmの路線で検証された。これにより、オーロラは運転時間規制を大幅に超える路線で自律的に貨物を輸送する初の企業となった。

必須の休憩時間なしで、オーロラドライバーは輸送時間をほぼ半分に短縮でき、従来の単独運転手による車両では不可能な効率性と資産活用を提供できる。ハーシュバックはこの路線の初期顧客であり、オーロラは同社の全米横断輸送事業を支援する有利な立場にある。

フェニックスの追加により、オーロラは無人運転ネットワークを3倍に拡大し、ダラス・ヒューストン間、フォートワース・エルパソ間、エルパソ・フェニックス間、フォートワース・フェニックス間、ダラス・ラレド間で貨物を輸送する。

オーロラは検証可能なAIを活用し、新しい路線の地図を以前よりはるかに速く構築している。1回の手動運転後、クラウドベースのアルゴリズムがセマンティック要素を生成でき、人間の支援をほとんどまたは全く必要とせずに新しい地図を構築できる。地図の自動化により新路線の展開時間が大幅に短縮され、オーロラは今年、新路線と顧客拠点の展開を加速できる立場にある。

このため、オーロラは複数の顧客施設への監視付き自律貨物配送を開始した。ハーシュバック・モーター・ラインズによるダラス・ラレド間でのドリスコールズ向け輸送、デットマー・ロジスティクスによるミッドランドとテキサス州モナハンズのキャピタル・サンド採掘現場間の輸送、米国大手運送会社のフェニックス施設からの輸送などが含まれる。

オーロラドライバーは現在、雨、霧、強風など複数の悪天候下で高速道路と一般道を無人走行できるようになった。昨年、あらゆる種類の悪天候がテキサス州でのオーロラの無人運転を約40%制約していた。この検証により稼働時間が大幅に向上し、オーロラの顧客は米国南部の多様な気候下で自律資産の活用を増やすことができる。

2026年1月時点で25万マイルの無人走行と、オーロラドライバー起因の衝突ゼロという全記録により、オーロラは規模拡大の基盤を築いている。この進展は、オーロラドライバーへの市場需要の加速と一致しており、同社の商用トラックは2026年第3四半期まで予約されている。

米国南部全域への展開能力を備え、オーロラは第2四半期に監視員なしでインターナショナルLTシリーズトラックプラットフォームに次世代ハードウェアキットを搭載する準備を進めている。同社は年末までに200台以上の無人トラックを運用する予定である。