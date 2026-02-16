ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

BYD、日本初の技術競技大会を開催…全国のサービス技術者がEVの専門技術を競う

BYD Auto Japanが日本国内初の技術競技大会「2026 BYD TECH Skill Contest」を開催
  • BYD Auto Japanが日本国内初の技術競技大会「2026 BYD TECH Skill Contest」を開催
  • BYD Auto Japanが日本国内初の技術競技大会「2026 BYD TECH Skill Contest」を開催
  • BYD Auto Japanが日本国内初の技術競技大会「2026 BYD TECH Skill Contest」を開催
  • BYD Auto Japanが日本国内初の技術競技大会「2026 BYD TECH Skill Contest」を開催
  • BYD Auto Japanが日本国内初の技術競技大会「2026 BYD TECH Skill Contest」を開催

BYD Auto Japanは2月13日、日本国内では初となる技術競技大会「2026 BYD TECH Skill Contest」を名古屋東店で開催したと発表した。

【画像】BYD Auto Japanが日本国内初の技術競技大会「2026 BYD TECH Skill Contest」を開催

本大会は、全国のBYD正規ディーラーに在籍するサービス技術者の中から、年間を通じた技術評価制度「TECH STAR」で高評価を獲得した上位者が集い、電気自動車に関する専門知識、故障診断力、安全作業スキルなどを総合的に競う技術競技会だ。

競技内容は実際のサービス現場を想定した3種目で構成された。車両故障診断競技では、複合的な不具合が組み込まれた試験車両を用い、診断機の読取状況、故障コードの解析、適切なテストプランの立案、制限時間内での電気的診断能力などを評価した。

単体点検競技では、電気自動車特有の高電圧環境を想定し、絶縁工具の正しい使用方法、絶縁抵抗測定、部品単体試験、診断情報ポータルの活用力を競った。

筆記試験では、バッテリーの基礎知識、高電圧作業時の安全管理、充電器特性および充電電力量の計算、車両制御コントローラーに関する理解、お客様要望に対する適切な対応判断などが出題された。

TECH STAR年間ポイント上位3名が決勝に進出し、厳正な審査の結果、BYD AUTO鹿児島のサービスマネージャー松本洋和氏が優勝、BYD AUTO岡崎のサービスマネージャー三島武司氏が準優勝、BYD AUTO金沢のサービスマネージャー中村厚氏が第3位となった。

優勝者には「2026 BYD TECH Skill Contest」優勝トロフィーが贈呈された。副賞として中国・深圳にあるBYD本社での技術研修に招待し、BYDの歴史、中国自動車産業の最新動向、最先端技術を直接学ぶ機会を提供する。

BYD Auto Japanでは、車両販売だけでなく、アフターサービス品質の向上を重要な課題のひとつとして位置づけている。本大会は、技術力の「見える化」と技術者同士の知見の共有を通じて、全国のサービスネットワーク全体の技術レベル向上を図る取り組みの一環として開催された。今後も技術人材の育成を通じて、お客様に安心・安全かつ高品質なBYD EVライフを提供できるよう、万全のサービス体制の構築を継続して取り組んでいく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BYD 比亜迪汽車

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES