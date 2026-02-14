ホーム モーターサイクル 企業動向 記事

サイン・ハウス、無料会員サイトを開設…オートバイ用品の保証期間延長や購入、修理依頼も

SYGN HOUSE .MEMBERS
  • SYGN HOUSE .MEMBERS
  • SYGN HOUSE .MEMBERS
  • SYGN HOUSE .MEMBERS
  • SYGN HOUSE .MEMBERS

サイン・ハウスは、オートバイ用品の保証期間の追加やスペアパーツや消耗品の購入、修理依頼がオンラインで可能になる無料会員サイト「SYGN HOUSE .MEMBERS（サイン・ハウス メンバーズ）」を2月18日に開設すると発表した。

【画像】サイン・ハウスの無料会員サイト「SYGN HOUSE .MEMBERS」

同サイトでは、製品登録、修理依頼、パーツショップ、製品のサポート・問い合わせの4つのコンテンツを提供。会員登録は名前とメールアドレスのみで無料で利用できる。

会員登録により、付属品やオプション品、補修部品をオンラインで直接購入できるほか、パーツショップの利用が可能になる。

製品登録を行うと、さらに充実した特典が受けられる。購入時の保証期間1年が、保証期間終了日から最長1年追加される。また、修理依頼時の送料が無料となり、返却時の送料も通常は修理費1万円以上で無料のところ、5000円以上で無料になる。

SYGN HOUSE .MEMBERS SYGN HOUSE .MEMBERS

修理依頼では、時間を気にせずオンライン上から依頼できる。修理料金シミュレーター機能があり、修理費用の概算を確認できる。製品登録特典の利用は、修理依頼からの受付が必要となる。

パーツショップでは、付属品やオプション品、補修部品をオンラインで購入できる。購入費用5000円以上（税込）で送料無料となる。決済方法は、クレジットカードおよび代引きを予定している。なお、B+COM製品のみの販売となる。

問い合わせについても、時間を気にせずオンライン上から製品のサポート・問い合わせができる。会員情報を登録しておくことで、問い合わせ時の入力の手間が省け、スムーズに問い合わせできる。

SYGN HOUSE .MEMBERS SYGN HOUSE .MEMBERS

サイン・ハウスは1987年設立。神奈川県川崎市に本社を置き、オートバイ用品、オートバイパーツの企画・製造・販売、Bluetooth通信機器の企画・製造・販売を手がけている。主なブランドとして、高強度オートバイ用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM」や、オートバイライフに使えるライフスタイルアイテムを展開する「SPICERR（スパイサー）」などがある。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

注目の記事【モーターサイクル】

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES