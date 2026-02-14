サイン・ハウス、無料会員サイトを開設…オートバイ用品の保証期間延長や購入、修理依頼も

サイン・ハウスは、オートバイ用品の保証期間の追加やスペアパーツや消耗品の購入、修理依頼がオンラインで可能になる無料会員サイト「SYGN HOUSE .MEMBERS（サイン・ハウス メンバーズ）」を2月18日に開設すると発表した。

同サイトでは、製品登録、修理依頼、パーツショップ、製品のサポート・問い合わせの4つのコンテンツを提供。会員登録は名前とメールアドレスのみで無料で利用できる。

会員登録により、付属品やオプション品、補修部品をオンラインで直接購入できるほか、パーツショップの利用が可能になる。

製品登録を行うと、さらに充実した特典が受けられる。購入時の保証期間1年が、保証期間終了日から最長1年追加される。また、修理依頼時の送料が無料となり、返却時の送料も通常は修理費1万円以上で無料のところ、5000円以上で無料になる。

修理依頼では、時間を気にせずオンライン上から依頼できる。修理料金シミュレーター機能があり、修理費用の概算を確認できる。製品登録特典の利用は、修理依頼からの受付が必要となる。

パーツショップでは、付属品やオプション品、補修部品をオンラインで購入できる。購入費用5000円以上（税込）で送料無料となる。決済方法は、クレジットカードおよび代引きを予定している。なお、B+COM製品のみの販売となる。

問い合わせについても、時間を気にせずオンライン上から製品のサポート・問い合わせができる。会員情報を登録しておくことで、問い合わせ時の入力の手間が省け、スムーズに問い合わせできる。

サイン・ハウスは1987年設立。神奈川県川崎市に本社を置き、オートバイ用品、オートバイパーツの企画・製造・販売、Bluetooth通信機器の企画・製造・販売を手がけている。主なブランドとして、高強度オートバイ用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM」や、オートバイライフに使えるライフスタイルアイテムを展開する「SPICERR（スパイサー）」などがある。