ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ボルグワーナーのバッテリー管理システム、複数車種に採用拡大へ…2029年から

ボルグワーナーのバッテリー管理システム
  • ボルグワーナーのバッテリー管理システム

ボルグワーナーは2月11日、同社のバッテリー管理システム(BMS)が世界的な自動車メーカーとの量産プログラム拡大に選定されたと発表した。

ボルグワーナーは2023年から同顧客にBMSを供給している。今回の拡大により、2029年からBセグメントおよびCセグメントの乗用車、さらに小型商用車の電気自動車(BEV)およびプラグインハイブリッド車(PHEV)向けに供給を開始する。

ボルグワーナーのBMSは、中央のバッテリー監視ユニット(BMU)とバッテリーモジュールに配置されたセル監視ユニット(CMU)で構成されるモジュラーシステムだ。充電レベル、バッテリーの健全性、温度を監視し、セル電圧を測定、パッシブセルバランシングを実行することで性能を最適化し、長期的な耐久性をサポートする。

システムは高速直流(DC)充電通信に対応し、自動車安全完全性レベルD(ASIL D)の機能安全目標を満たすよう設計された制御機能と診断機能を内蔵している。スケーラブルなアーキテクチャにより、幅広いBEVおよびPHEVバッテリーパック設計に対応でき、最大800Vまでの動作が可能だ。コンパクトなモジュールレベルユニットは柔軟なパッケージングオプションを可能にし、エレクトロニクスプラットフォームは将来の機能をサポートするようアップグレードできる。

数十年にわたる世界的な自動車用エレクトロニクスの経験を基盤に、今回の拡大プログラムは量産で検証済みの設計を採用している。これにより、顧客は確立された機能と実績のあるサプライチェーンを活用しながら、電動車両のラインナップを拡大できる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ボルグワーナー（BorgWarner）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES