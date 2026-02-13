スバルの営業利益が急減、モノづくり革新を加速へ…ビジネス記事ランキング

ホーム プレミアム ビジネス 記事

スバル・フォレスター
  • スバル・フォレスター
  • スバル・フォレスター
  • スバル BRZ（北米向け）
  • トヨタ自動車の新人事。現社長：佐藤恒治氏（向かって左）と新社長：近健太氏
  • 記者会見（2月6日）
  • スバル本社

2月5～11日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。スバルが第3四半期決算と組織改変について、2本ランクインしました。トヨタ自動車トップ人事の“フォーメーションチェンジ”にも注目です。


1位） スバルの営業利益が急減、通期業績予想を下方修正　第3四半期決算：291 Pt.

スバルは2月6日、2026年3月期第3四半期（2025年4月1日～2025年12月31日）の連結決算（IFRS）を発表した。売上収益は3兆5190億円と前年同期並みを維持したが、米国の追加関税影響や研究開発費の増加などにより、営業利益は82.0％の大幅減益となった。
売上収益は横ばい





2位） ヒューマノイド「アトラス」量産始動、協働ロボット時代へ踏み出すヒョンデの本気度：106 Pt.

韓国・ヒョンデモーターグループは世界最大級のハイテク見本市「CES 2026」（会期：1月6～9日）に出展。AIロボティクス技術の展開に焦点を当て、人とロボットの協働やグループ横断での技術統合を通じて、AIロボティクスの商用化を加速させるための戦略を紹介した。
傘下に入ったボストンダイナミクスが開発





3位） トヨタ自動車、佐藤恒治氏が副会長CIOに就任…近健太氏が社長CEOへ：92 Pt.

トヨタ自動車は2月6日、4月1日付の役員人事と第122回定時株主総会日付の取締役体制について発表した。現在の代表取締役社長である佐藤恒治（さとう・こうじ）氏は、4月1日付で代表取締役副会長および新設のChief Industry Officer（CIO）に就任する。
厳しい事業環境の中、国際競争力を強化し、業界連携を加速





4位） 東海理化・人事情報　2025年12月25日付：53 Pt.

東海理化（本社：愛知県丹羽郡大口町、代表取締役社長：二之夕 裕美）は、2025年12月25日付の人事について発表しました。
常勤監査役の退任





5位） SUBARUが組織改正、商品革新本部やモノづくり革新センターを新設へ…4月1日付：45 Pt.

SUBARU（スバル）は2月6日、組織改正を4月1日付で行うと発表した。同社は2025年11月に公表した「SUBARU 2025方針」で掲げたモノづくり革新における柔軟性の徹底的な追求、新たな価値づくりの加速、ブランド戦略ならびに経営基盤の強靭化等の実現に向けて。
執行体制のさらなる強化





参考） トヨタ自動車がトップ人事を発表、体制変更…佐藤氏は全日本担当産業役員に：13 Pt.

トヨタ自動車は2月6日、2026年4月1日付の役員人事および第122回定時株主総会日付の取締役体制を発表した。今回の体制変更は、社内外の環境変化を踏まえ、経営のスピードを高めることと、「産業報国」というトヨタの使命を果たす体制を整えることを目的としている。
体制変更の理由は2点


《高木啓》

