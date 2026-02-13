スバルの営業利益が急減、モノづくり革新を加速へ…ビジネス記事ランキング

2月5～11日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。スバルが第3四半期決算と組織改変について、2本ランクインしました。トヨタ自動車トップ人事の“フォーメーションチェンジ”にも注目です。