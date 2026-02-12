「女性ファン増えてほしい」美容ブランドの女性限定レース「KYOJO CUP」参戦に期待の声

美容機器ブランド・ReFaを展開するMTGは2月5日、女性限定のモータースポーツシリーズ「KYOJO CUP」に2026年シーズンから参戦すると発表した。これに対しSNS上では「応援しよ」「とにかく楽しみ」など期待の声が上がっている。

【画像】女性限定レース「KYOJO CUP」に参戦する美容機器ブランド・ReFa

新しいチーム名は「Team ReFa with AIWIN」で、ドライバーは三浦愛氏と白石いつも氏の2名が務める。

KYOJO CUPは、ルマン24時間レースで日本人初の総合優勝を果たした関谷正徳氏が主催する女性限定のレースシリーズだ。2017年の発足から本年で10年目を迎え、2025年に車両をフォーミュラカーに変更したことで競技レベルも向上している。22名の女性ドライバーによる白熱した戦いは、世界のレースシーンからも注目を集めている。

左から白石選手、MTG社長・松下剛氏、三浦愛氏

チーム代表でドライバー兼監督を務める三浦氏は、過去2度のKYOJO CUPチャンピオン獲得者で、3年ぶりの復帰となる。若手の白石選手は現在大学1年生で、デザインを学びながらレースと両立している。白石選手は小学生5年生からカートを始め2024年に四輪デビューし、2025年にKYOJO CUPフォーミュラにフル参戦した。

ReFaブランドは「VITAL BEAUTY」をコンセプトに、2009年のローラー誕生を皮切りに、ドライヤー、アイロン、ヘアブラシなどを展開してきた。2024年11月にはブランド初の旗艦店「ReFa GINZA」を銀座にオープンし、国内外にブランドを発信している。

今回の参戦について、MTG代表取締役社長の松下剛氏は「真剣勝負のレースの現場で勝利を目指し、限界に挑み続ける姿勢そのものを通じてReFaの想いを体現する」と語った。また「女性の活躍応援も含め、前向きに挑む人々を後押しするアクションへと広げていく」と述べた。

ドライバー兼監督を務める三浦愛氏（左）と2025年にKYOJO CUPフォーミュラにフル参戦した白石いつも選手（右）

これに対しX（旧Twitter）上では「良いなあ、応援しよ」「KYOJO参戦か！とにかく楽しみ」など、美容ブランド×モータースポーツの組み合わせに期待の声が多く見られた。

また、「女性のモータースポーツファン増えて欲しい」「彼女たちが上位カテゴリーに参戦するのが楽しみ」など、モータースポーツファンから女性ドライバーへ、応援の声が多く見られた。

また、ドライバー二名はそれぞれ自身のX上で、三浦選手が「圧倒的に速く、強く、美しく。目指すはチャンピオン気持ちはチャレンジャー」。また、白石選手は「新チームの一員として一戦一戦を全力で走ります！」とコメントしている。