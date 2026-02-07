ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「Nostalgic 2days」プレイベント、横浜元町でクラシックカー約20台がパレード…2月8日

日本最大級のクラシックモーターショー「Nostalgic 2days」
  • 日本最大級のクラシックモーターショー「Nostalgic 2days」
  • 元町ショッピングストリートを懐かしいクルマがパレード

日本最大級のクラシックカーの祭典「Nostalgic 2days（ノスタルジックツーデイズ）」のプレイベントとして2月8日、横浜の元町ショッピングストリートを会場に、1990年代以前の車両限定のパレードおよびクラシックカー展示を実施する。

【画像全2枚】

これまで毎年パシフィコ横浜で開催しているNostalgic 2days。地域の発展に少しでも貢献できるよう、地域一体となって盛り上げようと企画された。

現代では走行している姿が貴重な歴史を彩った懐かしいクルマが元町ショッピングストリート内をパレード走行する。いすゞ『117クーペ』やトライアンフ『スピットファイア』、日産『フェアレディZ』、トヨタ『クラウン』など約20台のクルマが元町ショッピングストリートを彩る。

元町ショッピングストリートを懐かしいクルマがパレード元町ショッピングストリートを懐かしいクルマがパレード

当日会場では、プレイベントでしか買えないオリジナルデザインのNostalgic 2daysチケットを販売する。またプレイベント会場でチケットを購入した方にはA3サイズポスターをプレゼントする。

また、2月21日と22日にパシフィコ横浜で開催するNostalgic 2daysにおいて、様々なグッズを販売するオフィシャルグッズショップで2000円以上お買い上げの方に抽選で元町ショッピングストリートで使用できる「元町ショッピングストリートオリジナルお買い物・お食事券」をプレゼントする。

Nostalgic 2days 2026プレイベントは、2月8日の13～18時、元町ショッピングストリート全域で開催される。当日のプログラムは13時からパレード入場、14時から元町ショッピングストリート内に車両展示、18時から車両退場。当日12～18時は歩行者天国となる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ノスタルジック 2デイズ

イベント開催予定

ヒストリックカー、クラシックカー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES