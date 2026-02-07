「Nostalgic 2days」プレイベント、横浜元町でクラシックカー約20台がパレード…2月8日

日本最大級のクラシックカーの祭典「Nostalgic 2days（ノスタルジックツーデイズ）」のプレイベントとして2月8日、横浜の元町ショッピングストリートを会場に、1990年代以前の車両限定のパレードおよびクラシックカー展示を実施する。

これまで毎年パシフィコ横浜で開催しているNostalgic 2days。地域の発展に少しでも貢献できるよう、地域一体となって盛り上げようと企画された。

現代では走行している姿が貴重な歴史を彩った懐かしいクルマが元町ショッピングストリート内をパレード走行する。いすゞ『117クーペ』やトライアンフ『スピットファイア』、日産『フェアレディZ』、トヨタ『クラウン』など約20台のクルマが元町ショッピングストリートを彩る。

元町ショッピングストリートを懐かしいクルマがパレード

当日会場では、プレイベントでしか買えないオリジナルデザインのNostalgic 2daysチケットを販売する。またプレイベント会場でチケットを購入した方にはA3サイズポスターをプレゼントする。

また、2月21日と22日にパシフィコ横浜で開催するNostalgic 2daysにおいて、様々なグッズを販売するオフィシャルグッズショップで2000円以上お買い上げの方に抽選で元町ショッピングストリートで使用できる「元町ショッピングストリートオリジナルお買い物・お食事券」をプレゼントする。

Nostalgic 2days 2026プレイベントは、2月8日の13～18時、元町ショッピングストリート全域で開催される。当日のプログラムは13時からパレード入場、14時から元町ショッピングストリート内に車両展示、18時から車両退場。当日12～18時は歩行者天国となる。