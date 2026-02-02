ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『ジムニー ノマド』、日経優秀製品・サービス賞のグローバル部門賞を受賞…スズキ初

スズキ・ジムニー・ノマド
  • スズキ・ジムニー・ノマド
  • スズキ・ジムニー・ノマド
  • スズキ・ジムニー・ノマド
  • スズキ・ジムニー・ノマド
  • スズキ・ジムニー・ノマド
  • スズキ・ジムニー・ノマドが日経優秀製品・サービス賞のグローバル部門賞を受賞

スズキは2月2日、小型四輪駆動車『ジムニー・ノマド』が、日本経済新聞社の「2025年日経優秀製品・サービス賞」の「グローバル部門賞」を受賞したと発表した。

【画像全6枚】

日経優秀製品・サービス賞は日本経済新聞社が毎年1回、特に優れた新製品や新サービスを表彰するもので、1982年に創設された名誉ある賞だ。審査は、技術開発性、価格対効果、業績への寄与、成長性、独自性、産業・社会への影響の6項目を基に総合的に評価される。

今回ジムニー・ノマドが受賞したグローバル部門賞は、海外展開の実績や国際競争力を総合的に評価し選出される賞で、スズキ製品では初の受賞となる。

ジムニーは1970年の誕生以来、本格四輪駆動のコンパクトクロカンとして進化し、199の国と地域で愛されてきた。ジムニー・ノマドはシリーズ初の5ドアモデルとして、より多くの人々に自由と冒険の魅力を届け、家族や仲間との快適な時間を楽しんでもらうために開発された。

チーフエンジニアの佐々木貴光氏は「大変光栄。現在、大変多くの顧客に待っていただいており、1日でも早く届けられるよう取り組みながら、ジムニーシリーズはこれからも世界中の顧客に新しい価値を提供し続けていく」とコメントした。

なお、その他のスズキ製品では、2003年「チョイノリ」が日経優秀製品・サービス賞最優秀賞日本経済新聞賞を、2012年『ワゴンR』、2014年『ハスラー』が日経産業新聞賞を受賞している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ ジムニー

スズキ

日本経済新聞社

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES