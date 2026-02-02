27年新卒募集！『仕事を遊びに』ウェブ媒体に求められる人物像…担当者インタビュー　『レスポンス』を運営するイード

自動車情報メディア『レスポンス』を運営する株式会社イードは、2027年3月卒業予定の学生を対象に、プロデューサー（総合職）希望の人材を募集している。採用担当者に、会社や職種について、さらに現代のネット媒体に期待される人材について話を聞いた。

Q：まずイードという会社についてお聞かせください。

A：はい。私どもイードは自動車、教育、IT、ゲーム、アニメ、映画、お酒など、多岐にわたる21ジャンル82のウェブメディア・サービスを運営しています。各分野での専門知識を活かしながら、裁量権の大きい自由な環境で「仕事を人生最大の遊びに」したい方を募集しています。

Q：「仕事を遊びに」ですか。楽しそうですが、募集している職種について教えてください。

A：職種は総合職を募集しています。弊社が展開する各メディアの事業拡大に向けて、さまざまな視点から検討を行ない、施策の立案と実行を担ってもらいます。なので「プロデューサー」ですね。

Q：もう少し具体的に。

A：まず入社後は、プロデューサーとして、クライアントに対する広告提案や企画営業をお任せします。そして将来的には、事業拡大に向けた戦略立案や、新たな企画の策定を共に進める幹部候補として、活躍することを期待しています。

Q：では、そういったプロデューサーに求める人物像を教えてください。

A：3つの性質が求められると思います。

・自由な環境の中で自分を律し行動ができる人。

・『レスボンス』だけでなく、様々なジャンルに興味を持ち、好奇心旺盛な人。

・受け身にならず、自身の考えを積極的に発信できる人。

といったところでしょうか。

Q：やる気と才能のある人にとっては楽しそうですね。

A：ええ。採用担当としては、色々な人に会ってみたいですね。

待遇

給与：年俸3,600,000円

※給与は年俸制です。12分割した金額を毎月支給します

月額300,000円

※時間外手当（固定残業） 50時間相当分 88,236円を含む

※超過分は別途支給いたします

※所定労働時間7.5時間

※試用期間6か月。試用期間中の条件変更はありません

※給与改定時期：5年目まで年2回、以降年1回

※時間外手当（固定残業時間）、上記50時間超過分は別途支給いたします

その他、詳細な待遇については、当社採用担当までお問い合わせください。

応募方法

下記URLよりエントリーください。エントリー後、今後の採用イベントに関してご案内いたします。

https://www.career-cloud.asia/27/form/entryb/select/372d7a4136e61d9a606388db263138a6

お問い合わせ

株式会社イード採用担当宛

saiyo2027@iid.co.jp

採用情報

代表や社員インタビュー、イードの取り組みについて紹介しています。

https://recruit.iid.co.jp/

会社概要

1）メディア事業：自社メディアの企画・開発・運営 ニュースサイト（Web）を中心とした、約21ジャンルで80以上のメディアを運営。 IT、自動車、教育、映画、ゲーム、アニメなど、ビジネス、実用、趣味と幅広い展開を行っています。

2）リサーチ事業：定量・定性・海外調査など幅広いリサーチ・コンサルメニューによって、マーケティング課題解決を支援しています。 大規模ネットリサーチの高度な解析から、生活者個人の行動観察・インサイト抽出まで、ワンストップで対応いたします。

3）メディア・コマース事業：EC事業者向けに、ショップ運営ASPシステムを提供しています。 高機能ECシステム「marbleASP（マーブル）」は“日々進化するECサービス”として、使いやすさや安定性を強みに、国内のさまざまなECサイトに導入されています。