ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

コスモ石油、エンジンオイル「COSMO FILLIO」シリーズ刷新…全国のSSで発売

コスモサービスステーション向け次世代ガソリンエンジンオイル「COSMO FILLIO」シリーズ
  • コスモサービスステーション向け次世代ガソリンエンジンオイル「COSMO FILLIO」シリーズ

コスモエネルギーホールディングスのグループ会社、コスモ石油ルブリカンツは、SSオイル「COSMO FILLIO(コスモフィリオ)」シリーズの既存ラインアップを刷新し、API/ILSACの最新規格「SQ/GF-7」に対応した商品として、全国のコスモサービスステーションで発売する。

あわせて、シリーズの新たなラインアップとして、新商品「COSMO FILLIO 0W-8」も発売する。

近年、環境規制や燃費規制の強化を背景に、国内で販売される乗用車のエンジンは小型化・高出力化が進んでおり、それに伴いエンジンオイルに求められる性能も高度化してきた。こうした状況を受け、エンジンオイルの性能規格であるAPI/ILSAC規格において、新規格「SQ/GF-7」が2025年3月より施行された。

「COSMO FILLIO」シリーズは、こうした規格動向や市場ニーズを踏まえて展開している100%合成油ベースのガソリンエンジンオイルだ。このうち、SQ/GF-7規格に対応した既存の粘度番手（SAE粘度）については、省燃費性試験、LSPI防止性試験、タイミングチェーン摩耗防止性試験など、最新の各種API認証エンジン試験において基準値を上回る性能を確認しており、優れたエンジン保護性能を発揮する。

また、シリーズの新たなラインアップとして発売する「COSMO FILLIO 0W-8」は、次世代車両における省燃費ニーズに対応するために開発した商品であり、国内で販売されている乗用車に対応している。

商品は7油種で展開される。COSMO FILLIO 0W-8、COSMO FILLIO SQ 0W-16、COSMO FILLIO SQ 0W-20、COSMO FILLIO SQ 5W-30、COSMO FILLIO SQ 10W-30、COSMO FILLIO SQ 5W-40、COSMO FILLIO SQ/CF BASIC 5W-30をラインアップする。

荷姿は20Lペール缶、200Lドラム缶で、COSMO FILLIO 0W-8は20Lペール缶のみとなる。0W-8を除く6油種はAPI SQ/ILSAC GF-7規格に適合している。

特長として、100%合成油配合(COSMO FILLIO SQ/CF BASIC 5W-30を除く)の次世代高性能・省燃費ガソリンエンジンオイルであること、近年増加傾向にある直噴ターボエンジン車に対応し安定したエンジン性能を発揮すること、摩耗試験など各種API認証エンジン試験をクリアした高い信頼性があること、最新のAPI/ILSAC規格に適合しており省燃費性能と環境性能の両立を実現していることを挙げている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

コスモ石油

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES