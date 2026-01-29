ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ダンロップが2つのコラボブース、四駆とモータースポーツの魅力発信へ…大阪オートメッセ2026

住友ゴム工業は、2月13日から15日まで大阪府・インテックス大阪で開催されるカスタムカーイベント「OSAKA AUTO MESSE 2026」にコラボレーションブースを出展すると発表した。

雑誌社とのコラボによる「ジムニースタイル・ソトラバ×DUNLOP」ブースと、女性活躍および交通安全、モータースポーツをテーマにした「OKISHU×DUNLOP」ブースを展開。展示車両や多彩なコンテンツを通じてそれぞれの魅力を来場者に届ける。

「ジムニースタイル・ソトラバ×DUNLOP」コラボレーションブースは、

『ジムニー』ファンから厚い支持を集める雑誌「ジムニースタイル」とアウトドア誌「ソトラバ」、そしてダンロップがタッグを組み、四駆の魅力を深く理解してもらう特設展示を行う。

テーマは「グラントレックで駆け抜ける四駆ライフ」。会場には、トヨタ『ランドクルーザー』、三菱『デリカD:5』、さらに各種ジムニーをベースにしたカスタム車両、合計6台を展示する。本格的なオフロード仕様から、街乗りに映えるスタイリッシュなカスタムまで、多彩な四駆スタイルを披露する。

さらに、オフロードからオンロードまで幅広い走行性能を誇るダンロップ「GRANDTREK(グラントレック)」シリーズのタイヤも展示。カスタム車両と各種タイヤパターンの組み合わせを一度に楽しめる、四駆ライフの可能性を広げる内容となっている。

「OKISHU×DUNLOP」コラボレーションブースは、女性活躍推進と交通安全啓発に取り組むOKISHUプロジェクトのブース。次世代モータースポーツを創るVITA CLUB、そしてダンロップがタッグを組み、複数のコンテンツを展開する。

「いい運転を褒めるパトロールカー(ホメパト)」や「VITA(軽量レース専用車両)」などの車両に加え、次世代オールシーズンタイヤ「SYNCHRO WEATHER(シンクロウェザー)」も展示する。

「OKISHUプロジェクト」では、カーライフエッセイストの吉田由美さんとカーライフジャーナリストのまるも亜希子さんが2019年から展開している主に女性ドライバー向けの交通安全応援活動を紹介。二人による楽しい交通安全トークや、タイヤ空気圧チェックの実演などを行う。

「SYNCHRO REPORT」では、京都府・徳島県・広島県の各地域で「SYNCHRO WEATHER」を実際に使用したモニターが語る率直なフィードバックを紹介。一般ユーザーのリアルな声を通じて、性能をより深く体感できる内容となっている。

「VITAレース」では、VITAレースの経験豊富なレーシングドライバー・三浦愛選手と翁長実希選手が、モータースポーツやVITAの魅力についてトークショーを行う。また、実際のレースを身近に体感できるVITAシミュレーターを設置し、来場者に体験いただく。なお、三浦選手・翁長選手も活躍した「競争女子」たちのカーレースKYOJO VITAは5月10日に富士スピードウェイで開幕、ダンロップタイヤを装着してコンマ1秒を競い合う。

同社はブース出展を通じて、カーライフの楽しさ、モータースポーツの魅力、そして安全性の大切さを来場者に発信していく。

