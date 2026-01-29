ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

中国WeRide、テンセントの「WeChat」でロボタクシー予約可能に…専用アプリ不要

WeRideがテンセントが運営するアプリ「ウィーチャット（WeChat）」上で、ロボタクシー配車サービスのミニプログラム「ウィーライド・ゴー」を開始
  • WeRideがテンセントが運営するアプリ「ウィーチャット（WeChat）」上で、ロボタクシー配車サービスのミニプログラム「ウィーライド・ゴー」を開始

自動運転技術を手がける中国のウィーライド(WeRide)は、テンセントが運営するアプリ「ウィーチャット（WeChat）」上で、ロボタクシー配車サービスのミニプログラム「ウィーライド・ゴー」を開始したと発表した。

ウィーチャットは中国で最も広く利用されているデジタルプラットフォームの一つで、10億人を超えるユーザーを抱えている。

ウィーライドのロボタクシーが運行する広州市黄埔区や北京市亦荘地区の住民や訪問者は、専用アプリをダウンロードすることなく、ウィーチャットから直接ロボタクシーを予約できるようになった。ウィーチャット上で「ウィーライド・ゴー」ミニプログラムを検索するだけで、すぐにロボタクシーを呼び出し、安全で快適かつ便利な自動運転の乗車体験を楽しめる。

ウィーライドは独自の配車アプリ「ウィーライド・ゴー」を提供しているが、ウィーチャットへの展開により、自動運転をより柔軟でアクセスしやすい形でユーザーの日常生活に組み込むことができる。モビリティを含む日常サービスのデジタルエコシステムのウィーチャットは、多くのリーチと利用率を誇る。ウィーチャットの膨大なユーザー基盤を活用することで、「ウィーライド・ゴー」ミニプログラムはロボタクシーサービスを体験するハードルを大幅に下げ、ウィーライドの自動運転技術に対するユーザーの認知度と信頼を強化する。

ウィーライドはロボタクシー分野の世界的リーダーであり、世界中で1000台以上のロボタクシーを保有している。中国の一級都市である広州と北京、さらにアラブ首長国連邦の首都アブダビで完全無人運転を実施している。ウィーチャットへのロボタクシーサービス統合により、ウィーライドは一般の利用機会を拡大し、乗車数とユーザー維持率を高め、2030年までに数万台規模のロボタクシーを目指す中で、大規模な商業化への道を切り開いている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

自動運転、高度運転支援（ADAS）

中国

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES