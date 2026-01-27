ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

リチウムイオン電池の電極スラリー連続生産装置、ビューラーが実機展示へ…nano tech 2026

ビューラーは、1月28日から30日まで東京ビッグサイトで開催される「nano tech 2026」に出展すると発表した。

同社は、リチウムイオン電池の電極スラリー・ドライ電極の完全連続生産装置を実機展示する予定だ。世界的にシェアを持つインキ産業向けのロールミル・ビーズミルなど、様々な素材や用途に合わせた混練、粉砕・分散機を紹介する。

特にリチウムイオン電池の電極生産を行うエクストルーダー(混練機)は実機展示を予定している。電極製造における最も重要な工程は、電極スラリー・ドライ電極の混錬だ。同社が提供するリチウムイオン電極スラリー製造のための連続混合プロセスは、大規模な電池製造のニーズを満たし、投資と運用コストの両面に大きな削減効果をもたらすという。

1月28日14時30分からはセミナー会場にて、分散機(ビーズミル、ロールミル、エクストルーダー)のソリューションを紹介する。セミナーは予約不要で、シーズ&ニーズセミナーA(西1ホール)で開催される。登壇者は粉砕分散事業部部長の吉川良平氏。

ビューラーは1974年1月設立で、神奈川県横浜市に本社を置く。穀物、食品、先端素材の加工機械を手がけている。

