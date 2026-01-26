JFE商事エレクトロニクス、台湾iSTART-TEKの半導体メモリ修復技術を日本導入…自動運転の普及でメモリ搭載量増加

ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

JFE商事エレクトロニクスは1月26日、台湾の半導体メモリテスト・リペアソリューション開発企業のiSTART-TEK社と販売代理店契約を締結したと発表した。

本契約により、J商エレはAIアクセラレータやHPC、次世代モビリティなど、大容量メモリを搭載するハイエンドSoC開発企業や、車載グレードを必要とする半導体開発企業に対し、iSTART-TEKの革新的な「歩留まり改善・ライフサイクル監視ソリューション」の提供を開始する。

生成AIや自動運転の普及に伴い、SoCのメモリ搭載量は爆発的に増加している。最先端プロセスにおける「製造歩留まりの低下」や、稼働中の「経年劣化によるシステムダウン」が重大な経営・品質課題となっている。ISO 26262(機能安全規格)においても、メモリの保護が最重要項目のひとつとなっている。

J商エレは、これらの課題に対し、「製造時の歩留まり最大化」と「フィールドでの自己修復」を両立できるiSTART-TEKの技術が、日本の先端半導体開発の競争力強化に不可欠であると判断し、今回の提携に至った。

J商エレ代表取締役社長の柳澤孝彰氏は「iSTART-TEKのソリューションは、半導体の信頼性向上に寄与する重要な技術。J商エレの販売ネットワークを通じて、業界に届けることにより品質向上と競争力強化に貢献していく」とコメントしている。

iSTART-TEK社長のJJ Lai氏は「JFE商事エレクトロニクスは、日本市場拡大における有望なパートナー。日本の半導体業界に貢献できることを楽しみにしている」と述べた。

《森脇稔》

