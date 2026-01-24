ダイハツとSPK、サーキット走行イベント「D-SPORT & DAIHATSU Challenge Cup 2026 富士」3月7日開催

ダイハツとSPKが、3月7日に富士スピードウェイショートサーキット（静岡県）にて「D-SPORT & DAIHATSU Challenge Cup 2026 富士」を開催すると発表した。

同イベントは、スポーツ走行の初心者から上級者まで幅広いダイハツ車ユーザーを対象としたサーキット走行会だ。参加者は車種やレベル別に分けられたクラスで走行し、完走すると「JAF国内Bライセンス」取得の権利が付与される。モータースポーツ初心者向けには、インストラクターによる講習や走行アドバイスも用意されている。

参加車両はダイハツ車に限定されるが、ダイハツのOEM車両も参加可能だ。2026年の同イベントは富士を皮切りに全国6か所での開催を予定しており、クラス分けについても新たな設定を導入する。

参加申し込みは1月26日19時から特設サイトで受け付けを開始する。詳細な情報は随時、特設サイトで公開される予定だ。

ダイハツとSPKは「D-SPORT Racing Team」として活動しており、2026年もモータースポーツを起点とした「もっといいクルマづくり」と、モータースポーツの裾野を広げて「走る楽しさをみんなのものに」する活動に取り組んでいくとしている。

