人気のハロゲン「スーパーロービーム」をLED化、IPFから「LEDハイパワーヘッド&フォグバルブ」2タイプが発売

IPF「LEDハイパワーヘッド&フォグバルブ」電球色の3200Kモデル［N343HFB］
IPFからLEDヘッドライトバルブ「LEDハイパワーヘッド&フォグバルブ」の新製品2モデルが新発売。人気のハロゲンバルブシリーズ「スーパーロービーム」をLED化した製品だ。

【画像】IPFの「LEDハイパワーヘッド&フォグバルブ」

「スーパーロービームシリーズ」は、ロービームの明るさをハイビーム並みまたはそれ以上に高めたIPF独自のシリーズ。従来はハロゲンバルブで展開していたが、今回LED仕様として生まれ変わった。ロービーム側を高輝度化することで、純正の灯体や配線に負担をかけずに大幅な明るさ向上を実現する設計思想が特徴だ。

今回発売されるのは、電球色の3200Kモデル［N343HFB］と白色の6500Kモデル［P301HFB/P341HFB］の2種類。いずれも日常使用頻度の高いロービーム（すれ違い灯）の明るさを重視した設計となっている。

IPF「LEDハイパワーヘッド&amp;amp;フォグバルブ」白色の6500Kモデル［P341HFB］IPF「LEDハイパワーヘッド&amp;フォグバルブ」白色の6500Kモデル［P341HFB］

3200Kモデルは旧車の雰囲気を保ちながらLED化できる点が特徴だ。電球色の色温度を維持しつつ、純正ハロゲンバルブの4倍の明るさを実現した。税込み価格は1万3750円。H4タイプでハイビーム時1万ルーメン、ロービーム時8000ルーメンの光束を発揮する。

6500Kモデルは白色光で視認性を高めたい車両向けで、こちらもハイビーム時1万ルーメン、ロービーム時8000ルーメンの光束を発揮する。税込み価格は2万2440円で、H4タイプとH8/11・HB3/4・HIR2タイプを用意する。

両モデルとも12V/24V共通で消費電力は45W。LEDのため消費電力が少なく、オルタネーター（発電機）への負担を軽減できる。大型電動ファンによる冷却機構を搭載し、長時間使用でも安定した性能を維持する。

配光性能にも注力しており、対向車を眩惑しないカットオフラインを実現。新基準のロービーム車検にも対応している。

IPFでは耐静電気性試験、耐サージ試験、過電圧試験、耐振動性試験、連続点灯試験、耐熱試験、耐水性試験、耐粉塵試験など多数の品質試験を実施。購入時から2年間の保証が付帯する。

《ヤマブキデザイン》

