エクセディのスマートロボット「Neibo」、中小企業省力化投資補助金の対象製品に登録

エクセディは、同社が提供するスマートロボットサービス「Neibo(ネイボ)」が、中小企業庁が推進する「中小企業省力化投資補助金」の対象製品として、2026年1月に製品カタログ(カタログ注文型)へ登録・公開されたと発表した。

この登録により、中小企業は補助金を活用したNeiboの導入が可能となる。エクセディは、より多くの企業がNeiboを通じてDXを推進し、持続的な成長を実現できるよう、今後も機能強化とサポート体制の充実を図る。また、中小企業の生産性向上と競争力強化に貢献することで、地域経済の活性化にも寄与していく考えだ。

中小企業省力化投資補助金は、中小企業等の売上拡大や生産性向上を目的とし、人手不足に悩む中小企業が省力化投資を行う際に、その費用の一部を補助する制度である。Neiboパワフルロボットを導入することで、生産効率の向上、従業員の負担軽減といった効果が期待できる。

今回登録された製品は「Neibo パワフルロボット」(省力化製品番号:PD-00001866、製品型番:PWRB P-600)。対象業種は製造業・倉庫業・卸売業・小売業で、対象業務プロセスは資材調達・検査加工・生産保管・在庫管理入出庫となっている。

物流・製造業界において労働力不足は深刻な課題となっており、とりわけ重量物の搬送業務における従業員の身体的負担軽減と、自動化による業務効率化が急務とされている。こうした現場の課題に対し、エクセディは自動車部品メーカーとして長年培ってきた技術力を応用し、重量物搬送の自動化を実現するAMR(自律走行搬送ロボット)「Neibo」パワフルロボットを開発、2024年より提供を開始した。

エクセディは、大阪府寝屋川市に本社を置く駆動系部品のリーディングカンパニーで、世界25カ国に拠点を有するグローバル企業として、高品質な製品を世界各地で提供している。

