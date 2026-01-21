パナソニックコネクト、ニチレイロジの配送DX推進を支援…待機時間を可視化

パナソニックコネクトは、ニチレイロジグループのロジスティクス・ネットワークの関東配車センターに配送進捗管理システム「ZetesChronos」を納入したと発表した。

関東配車センターでは1日に約100台から200台の大型・中型トラックを運行している。これまで配送日報は紙の伝票に手書きで行い、配送進捗の確認もドライバーへの電話連絡に依存するなど、人手に頼った業務が多く残っていた。物流の2024年問題による労働時間の上限規制やトラックの待機時間削減のため、現場での業務効率化が急務となっていた。

今回、人手への依存解消と業界課題への対応を目的としたDX推進の一環として、本システムを30台分導入。商品の納品先からの問い合わせ対応のスピード改善とトラックの待機時間の把握を実現した。

導入の効果として、配送状況の問い合わせ対応時間を大幅に短縮した。システム導入以前は「荷物がいつ届くのか」という問い合わせから回答まで30分以上かかることもあり、サービス品質と現場の負荷が課題になっていた。試験導入後はウェブブラウザ上でリアルタイムに車両位置や到着時間を確認できるようになり、回答時間が約5分に短縮された。

また、待機時間の可視化で交渉力と計画精度を強化した。従来ドライバーからトラックの待機時間を口頭で報告を受けていたところ、本システムの試験導入によってデータで正確に把握することができるようになった。30分以上の待機が発生した際には、ドライバー端末からアラートを通知。データを根拠に納品先や運送会社と交渉できるようになった。

蓄積した待機時間のデータを分析することで、待機が多い拠点を考慮した配車計画の作成を進めることも検討している。

ニチレイロジでは今後、課題解決に貢献するモデルケースとして試験導入後の状況をモニタリング・分析し、検品機能や伝票電子化も視野に本システムの機能を最大限利活用した、新たな進捗管理の仕組みの検討を進めていく。

納入機器は、配送進捗管理システム「ZetesChronos」ライセンス30式、4.7型頑丈ハンドヘルドタフブック30台、業務用ディスプレイ8台。

「ZetesChronos」は、40年以上の実績を持つパナソニック コネクト傘下のZetes(本社:ベルギー、ブリュッセル)が提供する配送進捗管理システム。輸配送における稼働車両の位置や、配送進捗状況のリアルタイム可視化(個品単位での管理も可能)により、配送業務の効率化をサポートする。なお、2025年10月からは、日本独自のオプション機能として、業務日報サービスを提供開始している。