外国人ドライバー採用特化プラン開始、物流2025年問題に対応…Guidable

Guidableは、外国人採用サービス「Guidable Jobs」において、物流・旅客運送業界向けのドライバー採用特化プランの提供を12月15日に開始した。

少子高齢化の進行により、物流・旅客運送業界では深刻な人手・担い手不足が続いている。労働時間規制の強化などによる輸送力低下が懸念される「物流の2025年問題」も加わり、従来の採用手法だけでは安定した事業運営が難しい局面に入りつつある。

2025年より特定技能「自動車運送業」が本格運用を迎え、日本国内の物流・旅客運送業界では外国人ドライバーへの期待と需要が急速に高まっている。しかし、海外から来日したばかりの外国人をいきなりドライバーとして配置することに不安を感じる企業も少なくない。安全面はもちろん、コミュニケーションや就業後のフォローなど、現場では幅広い観点での配慮が求められている。

企業は「安心して任せられるか」を慎重に見極める必要があり、一方で求職者には新しい環境へ踏み出すためのサポートが不可欠。こうした双方の不安を和らげ、受け入れをスムーズに進めるための仕組みが求められている。

Guidableはこれまで多くの企業のドライバー採用を支援してきており、その中で得た知見をもとに今回のプランを開発した。

新プランの主な内容は、ドライバーの応募獲得に特化し勤務体系や在留資格条件などを踏まえた求人作成、独自の在留外国人データベースを活用したドライバー集客特化のマーケティング支援、日本語レベルや運転経歴などを確認し企業側の工数を大幅に削減可能な一次選考代行などだ。

特定技能ドライバーと比較すると、採用までのリードタイムを短縮でき、費用面の負担も抑えやすい点が特徴。さらに、企業の求める条件にマッチした人材のみを紹介するため、より柔軟で現場にフィットした採用運用が可能になる。

まずは負担なく試せるよう、ドライバー採用特化プランでは2ヶ月間のトライアルプランを用意した。また、1月末までに問い合わせた企業には、外国人採用のコツをまとめた「外国人採用ハンドブック」を特典として配布する予定だ。

物流、旅客、配送などの分野では担い手不足が続いており、在留外国人の活躍は企業にとって重要な選択肢になりつつある。Guidableは、外国人材が安心して働ける環境づくりを支援するため、採用から活躍・定着までを継続的にサポートしている。

Guidableは、「Guidable Jobs」「Guidable Japan」「Guidable Marketing」等のサービスを提供している。229の国・地域における約40万人の登録者数を抱える、「人事・採用担当者が選ぶ外国人採用サービスNo.1」の在留外国人プラットフォームだ。