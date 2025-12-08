多摩モノレールで商品配送、セブン-イレブンが日本初の取り組み…駅構内店舗に納品開始

セブン-イレブン・ジャパンと京王運輸、多摩都市モノレールの3社は12月5日、多摩モノレールの駅構内にあるセブン-イレブン店舗へモノレールを活用した商品配送を開始した。モノレールによる店舗への商品納品は日本初の取り組みとなる。

物流業界では「2024年問題」などにより、効率的かつ持続可能な配送体制の構築が重要な課題となっている。3社はこうした社会課題の解決を目指し、モノレールを活用した新たな配送モデルを実現した。

配送方法は、京王運輸の配送員が高幡不動駅で商品を積み込み、沿線の駅構内にセブン-イレブン店舗が出店する5駅(多摩センター駅・立川南駅・立川北駅・玉川上水駅・上北台駅)で降車し6店に納品する。

対象商品は、おにぎりやお弁当・サンドイッチなどのチルド商品、フローズン温度帯の商品となる。

本取り組みにより、配送トラック台数の削減や最適な配送コースの編成、配送ドライバーの労働時間等の改善だけでなく、モノレールの活用によるCO2排出量の削減にもつながる。

今後もさまざまな取り組みを通じて持続可能な物流配送を目指し、社会課題解決につなげていく。

各社の役割は、セブン-イレブンが配送の企画・検討、京王運輸が配送および企画・検討、多摩モノレールが物流への車両活用の協力を担当する。