電動アクスルドライブのリサイクル実現へ、シェフラーが大型研究プロジェクト主導…25社が参画

ドイツの自動車部品大手シェフラーは、電動アクスルドライブシステムの持続可能な循環利用を目指す研究プロジェクト「ReDriveS」を主導すると発表した。

ドイツ連邦経済エネルギー省の資金援助を受け、産業界、中小企業、学術機関から25のパートナーが参画する大型プロジェクトだ。

プロジェクトの目的は、電動アクスルドライブシステムの産業的で自動化された拡張可能なリサイクルコンセプトを開発すること。非破壊分解から革新的なリサイクルプロセス、デジタルデータの活用まで、包括的なアプローチを採用する。

ReDriveSは、法定リサイクル要件への対応だけでなく、希土類などの高価値原材料への将来的なコスト効率の高いアクセスを確保する。プロジェクト総額は2500万ユーロ超で、総資金援助額は1600万ユーロを超える。期間は36か月で、モビリティおよび自動車業界の持続可能な変革を推進する重要な役割を果たす。

シェフラーは、ロボット誘導による電動アクスルドライブの非破壊分解を通じて、メーカーに依存しない循環型マテリアルフローの道を開く。現在、電動アクスルドライブではこうした取り組みは実現していない。磁石に含まれる希土類のほか、銅、アルミニウム、鉄鋼、電子部品が特に重要な役割を果たす。

拡張可能な分解コンセプトは、アクスルドライブの修理、サブコンポーネントの再利用、またはリサイクルをサポートする。評価マトリックスが各電動アクスルドライブの状態と形状に関する情報を処理し、分解ロボット用の経済的な分解シナリオを導き出す。

シェフラーのプロジェクト管理に次ぐ2つ目の重要な任務は、電動アクスルドライブのライフサイクル全体にわたってデータを収集・処理するデジタルツインと連携したデモンストレーターの開発。電動アクスルドライブコンポーネントの状態に応じて、主要ユニット(通常はモーター、インバーター、トランスミッション)のみに分解するか、コンポーネントレベル(リサイクル用)まで分解できる。

プロジェクトで作成される汎用デジタルツインは、メーカーに依存せず使用できる。持続可能なモビリティの基盤としての電動アクスルドライブのさらなる市場開発に関して、ReDriveSはアクスルドライブ向けの新しいデータベースのビジネスモデルも開発する。デジタルツインはこれにとっても重要な前提条件だ。

国家的な灯台プロジェクトとして、ReDriveSはモビリティ転換における3つの重要課題に取り組む。システム能力、デジタル化、持続可能性だ。プロジェクトは、電動アクスルドライブ用の自動化されたロボット誘導分解システムの開発、希土類磁石やその他の戦略的材料のリサイクルプロセス、メーカー横断的なデータ利用のためのデジタルツインを備えたデジタルエコシステムの確立に焦点を当てている。

このプロジェクトは、電動モビリティのサプライチェーンの強靭性強化、将来の義務的リサイクル目標の達成、ドイツおよび欧州における電気自動車の将来的なカーボンフットプリント削減に貢献する重要な役割を果たす。

自動化、デジタル化、循環型経済への複合的な焦点により、ReDriveSはドイツ自動車産業の持続可能でデータ駆動型の資源効率的な生産システムへの変革を例示している。プロジェクトの最終成果は産業アプリケーションに移転され、自動車メーカー、サプライヤー、リサイクル業者向けの業界ソリューションとして活用される予定だ。