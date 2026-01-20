ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

アステモ、クラウドベースのSDV開発プラットフォーム初公開へ…オートモーティブワールド2026

アステモのオートモーティブワールド2026ブースイメージ
  • アステモのオートモーティブワールド2026ブースイメージ

アステモと子会社のアステモサイプレモスは、1月21日から23日まで東京ビッグサイトで開催されるオートモーティブワールド2026のSDV EXPOエリアに共同出展すると発表した。

両社は、SDV時代に求められる継続的な車の進化を具現化するため開発を進めている主要関連技術を展示する。具体的には、高度なコンピューティング技術とデジタル技術を活用しSDVの価値向上の実現に貢献するアステモの「IoVプラットフォーム」のコンセプト展示と、そのIoVプラットフォームをクラウド、IT、AIの技術により具体化したサイプレモスのエンジニアリングソリューション「Cypremos SDV Engineering Suite」のデモンストレーションを初公開する。

「Cypremos SDV Engineering Suite」は、車両を丸ごと仮想化し、クラウドでソフトウェア開発を実現する環境や開発ツールを提供する。これまで車両やコーディングを行う端末などの実機上でのソフトウェア開発を前提としていたが、それをクラウド環境でシミュレーション・ビルド・検証までを可能とすることで、開発スピードの大幅な向上と開発工数削減を実現する。

さらに、顧客のニーズや既存の開発環境に合わせて柔軟にカスタマイズして導入することが可能だ。具体的には、必要なソリューションをサービス単位で選択して導入できるため、初期投資を抑制できる。また、CI/CDプロセスの自動化により、モデルやコードが更新されるとビルドからテストまでを自動で行う作業工程を提供することで、SDVの進化サイクルを迅速に推進することが可能となる。

AI技術を活用することで、開発プロセスにおける「設計・実装・検証」の各工程を加速・効率化する。具体的には設計・実装フェーズにおいて、要件の曖昧さや重複の排除などの精度チェックや、既存コードから対象ハードウェア用コードへの変換など、ソースコードの開発をサポートする。また、検証フェーズにおいては自然言語で書かれた要件から、テストケースと実行可能なテストスクリプトを自動生成し、効率的なテストを実現する。

この「Cypremos SDV Engineering Suite」は、さまざまな自動車メーカーや関連パートナーへ提供する外販化を想定している。

アステモサイプレモスはアステモ100%出資のSDVにおけるソフトウェア・クラウドサービス企業。SDVプラットフォームにおいて、車載システムを超えた領域でデジタルエンジニアリングの変革を牽引し、クラウド技術と通信技術を活用する次世代モビリティソリューションを通じSDV時代に求められる価値を提供するサプライヤーとして柔軟で幅広いシステム実現を目指している。

《森脇稔》

