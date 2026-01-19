ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

3次元成型可能なノイズシールドシートなど、最新車載技術をトーヨーケムが紹介へ…オートモーティブワールド2026

アーティエンス（artience）グループのトーヨーケムは、1月21日から23日まで東京ビッグサイトで開催されるオートモーティブワールド2026に出展すると発表した。

カーエレクトロニクス技術展は、カーエレクトロニクスの進化を支える半導体・電子部材、ソフトウェア、テスティング技術などが一堂に出展される専門展だ。

トーヨーケムは、3次元成型可能なノイズシールドシート・絶縁保護シートやBMS用シート型インダクタ、熱対策ソリューション製品、各種接着剤など、車載向けエレクトロニクス関連材料を展示する。これらの製品を通じて、自動車メーカーや自動車部品メーカー、各種関連企業の課題解決に貢献する。

主な出展製品は、LIOTELAN®シリーズの3次元成型可能なノイズシールドシート・絶縁保護シート、BMS用シート型インダクタ、高放熱接着剤LIOWELD Tシリーズや焼結型銀ナノ接合材などの車載向け熱対策ソリューション、耐トラッキング性テープ・モータースロット絶縁フィルム、高耐熱・絶縁・加工追従の絶縁電着塗料などだ。

また、エネルギーデバイス用水系バインダー、次世代太陽電池・燃料電池用接着剤、近赤外線透過ブラックインキ、構造用・シール用接着剤LIOWELD U/Gシリーズ、電磁波シールドフィルムLIOELM TSSシリーズや導電接着シートLIOELM TSCシリーズなどのノイズ対策ソリューションも展示する。

会期は1月21日から23日までの10時から17時まで。会場は東京ビッグサイト西展示棟、ブース番号はW10-68。主催はRX Japan。入場には事前に来場登録が必要となる。

トーヨーケムは、1896年に創業したアーティエンス株式会社を持株会社とし、アーティエンスグループのポリマー・塗加工関連事業の中核を担う会社である。ポリマー設計技術と塗加工技術を用い、素材から開発できる強みを活かしてエレクトロニクスや半導体、メディカル分野などに先端の製品を提供している。

《森脇稔》

