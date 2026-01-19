ルイ・ヴィトン、赤いモノグラムの特注トロフィー・トランク製作…F1モナコGP2026

ルイ・ヴィトンは、「フォーミュラ1 ルイ・ヴィトン グランプリ・ドゥ・モナコ2026」のタイトルパートナーに就任したと発表した。

【画像全4枚】

ルイ・ヴィトンとフォーミュラ1のオフィシャル・パートナーシップは、パフォーマンスへの飽くなき追求と常に新たな高みを目指すという共通の価値観によって結ばれている。モナコ自動車クラブと共に、ルイ・ヴィトンとモナコの歴史的な関係を新次元へと導く。

2021年から2024年までモナコ自動車クラブのパートナーを、2025年からはフォーミュラ1のオフィシャル・パートナーを務めてきたルイ・ヴィトン。モナコ・サーキットにおいては、マックス・フェルスタッペン(2021年、2023年)、セルジオ・ペレス(2022年)、シャルル・ルクレール(2024年)、ランド・ノリス(2025年)の勝利を祝うと共に、グランプリ・ドゥ・モナコのトロフィーを大切に保護し、展示するためにデザインした特注のトロフィー・トランクを贈呈してきた。

このたびルイ・ヴィトンは、伝説、エレガンス、そして大胆さの象徴である本グランプリのタイトル・パートナーに初めて就任する。

2026年、ルイ・ヴィトンは6年連続となるグランプリ・ドゥ・モナコのトロフィー・トランクを製作。アニエールの歴史的なアトリエで製作されるトロフィー・トランクは、モナコ公国のナショナルカラーを想わせる鮮やかなレッドで解釈されたアイコニックなモノグラム・キャンバスで覆われ、モナコ国旗を彷彿させるホワイトとレッドのラインで「Vuitton」と「Victory(勝利)」を象徴する「V」があしらわれている。

170年以上にわたる、旅の真髄を体現する専門技術、創造性、そして伝統が息づくこの特注トランクは、「Victory travels in Louis Vuitton(勝利の喜びをのせて旅するルイ・ヴィトン)」という理念を再認識させるという。

メゾンはまた、「フォーミュラ1 ルイ・ヴィトン グランプリ・ドゥ・モナコ2026」の開催期間中、ルイ・ヴィトンのシグネチャーをクリエイティブに再解釈したサイネージをトラックサイドに設置。ダイナミックなデザインを通してF1のスピード感を彷彿させると同時に、伝説的なモナコ・サーキットに、メゾンの時代を超えたエレガンスが響く。

19世紀末にジョルジュ・ヴィトンがデザインした最初の自動車用トランクにはじまり、ルイ・ヴィトンはこれまでも、サヴォアフェール(匠の技)とパフォーマンスを融合させることで、卓越した伝統を表現してきた。その実績は、1993年のアメリカズカップ、FIFAワールドカップ、バロンドール、そしてパリ2024オリンピック・パラリンピック競技大会といった、数々の偉大なスポーツ大会のために製作されたトロフィー・トランクへと続いている。

グランプリ・ドゥ・モナコは、その激しいレース展開や世界中の何百万人ものファンの熱狂に後押しされ、数あるモータースポーツイベントの中でも最も象徴的で重要なイベントの1つとなっている。