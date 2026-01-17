ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

クルマとスキー融合の新体験イベント、「SNOW EXPERIENCE in TOGAKUSHI」…2月10日開催

芸文社が運営する自動車専門メディア『ル・ボラン』とスキー専門メディア『スキーグラフィック』は、2月10日に長野県長野市の戸隠スキー場を会場に、新しい体験型イベント「SNOW EXPERIENCE in TOGAKUSHI SKI FIELD」を開催すると発表した。

このイベントは「クルマとスキーで雪を遊び尽くす！」をコンセプトに、クルマとスキーの両方を楽しめる内容となっている。

プログラムには最新モデルの雪上試乗、愛車を使用した雪上セーフティドライビングレッスン、プロスキーヤーによる特別スキーレッスンが含まれる。また、ゲレンデ内のレストハウスではモータージャーナリストとプロスキーヤーによるクロストークや、地元長野吉田高校戸隠分校そば部による新そばの試食も行われる。

参加費は1万円で、リフト券付きは1万5000円。参加資格は普通自動車免許を有する者で、スキーやドライビングの技術は問わない。初心者には安全配慮の別プログラムも用意されている。定員は80名だ。

出展社は日産自動車、三菱自動車、フォルクスワーゲングループジャパン（アウディ、フォルクスワーゲン）、ルノー・ジャポンなど多彩な顔ぶれだ。また、イベントにはモータージャーナリスト石井昌道氏、レーシングドライバー河合孝汰氏、プロスキーヤー吉岡大輔氏がインストラクターとして参加予定だ。

「ル・ボラン」は1977年創刊の自動車専門誌であり、2025年から隔月刊としWEBサイトも刷新した。「スキーグラフィック」は1978年創刊の日本唯一の月刊スキー専門誌で、2024年にWEBリニューアル、2025年には動画配信サービスも開始し、ファン層を拡大している。

詳細は公式サイトで随時案内される予定だ。

《森脇稔》

