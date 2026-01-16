ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

アウディ、目的地充電ネットワークが全国200拠点に…長崎県の旅亭半水盧に設置

アウディジャパンは1月14日、電気自動車用の目的地充電器「デスティネーションチャージャー」のネットワークが全国200拠点に達したと発表した。

200拠点目の設置先は、長崎県・雲仙天草国立公園の宿泊施設「旅亭半水盧」で、本館屋内駐車場内に2基を設置した。

アウディでは、旅先のホテルや温泉施設、高級レストラン、ゴルフコースなどのレジャー施設を中心に、デスティネーションチャージャーの設置を進めている。比較的駐車時間が長いこれらの施設で電気自動車への充電ができるようになることで、電気自動車オーナーは施設での滞在時間を有効に活用して次の目的地までの十分な充電を行うことができる。

旅亭半水盧は、長崎県・雲仙天草国立公園に位置し、約5000坪の敷地に14棟の客室を配している。伝統的な数寄屋造りの建築からは、どの部屋からでも四季折々で表情が変わる日本庭園を望むことができる。今回設置したデスティネーションチャージャーは、電気自動車で訪れる宿泊客が宿泊中に無料で使用することができ、長距離移動後でも安心して充電を完了することができる。

アウディでは、日本各地の観光地の企業・団体が運営する施設にアウディ純正の普通充電器を無償で設置し、デスティネーションチャージャーのネットワークを拡大している。これにより、電気自動車オーナーの利便性を向上させ、より安心して電気自動車で長距離移動できる環境づくりを目指している。

また、ポルシェ、フォルクスワーゲンと共に進める日本最大級の急速充電インフラネットワーク「PCA(プレミアムチャージングアライアンス)」として、3ブランドのオーナー向けに急速充電サービスを提供している。PCA顧客向けにアウディ正規販売店127店舗に150kW急速充電器の設置が完了している。

さらにアウディは、すべての電気自動車モデルユーザーが利用できる急速充電拠点として、2024年4月に「Audi charging hub紀尾井町」(東京都・千代田区)、2025年4月に「Audi charging hub芝公園」(東京都・港区)および「Audi charging station厚木」をオープンした。自宅に充電設備を持てない顧客や、東京に電気自動車で旅行に訪れた顧客へ、短時間での充電サービスを提供している。

