パイオニア、EV対応ルート探索APIなど出展へ…スマート物流EXPO 2026

パイオニアは、1月21日から23日まで東京ビッグサイトで開催される「第5回 スマート物流EXPO」に出展すると発表した。

同展示会は、IoTやAI、ロボット、運輸・物流DXなどの先端技術が集う物流革新展。パイオニアブースでは、モビリティ関連事業者による配送効率化に向けたサービス開発をサポートする2つのソリューションを展示する。

「Piomatix LBS API」は、配車・配送の最適化やカーボンニュートラルの推進、EVフリート管理などを支援する機能をPOST/JSON形式で提供するAPIサービスだ。

EVのバッテリー残量や充電スポットへの立寄り時間まで考慮した実用的なルートを探索する「ルート探索API」、車両諸元や道路勾配データを基に航続可能距離を可視化する「到達可能範囲API」、走行データに基づいた「CO2排出量算出API」、全国を対象とした「充電スポット検索API」などをラインアップしている。

「Piomatix LBS SDK」は、長年培ってきたカーナビの技術を活用したクラウドナビ機能と、スマートフォンからのプローブデータ収集機能をワンパッケージで提供するSDKサービスだ。

VICSと独自に収集した渋滞データで、より精度の高い到着時間予測を実現するほか、ゼンリン住宅地図にも対応しており、ラストワンマイル配送を効率化する。ボタン配置や地図デザインなどUIのカスタマイズも可能で、ガソリン車・HV車・EV車の乗用から商用まで、幅広い用途に対応する。

開催日時は、1月21日から23日までの10時から17時まで。会場は東京ビッグサイトで、パイオニアブース番号はW19-37。入場料は無料だが、事前来場登録が必要となる。

《森脇稔》

