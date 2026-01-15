ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

次世代ADASと5G-C-V2X技術、アプティブが展示…CES 2026

アプティブ（Aptiv）はCES 2026において、デバイスがリアルタイムで感知・思考・行動できるインテリジェントエッジソリューションを出展した。

このアプローチは、高度なコンピューティングと人工知能をデータ生成源に近づけることで、輸送、ロボティクス、航空宇宙などの分野でAI主導ソリューションを実現する。

クラウドシステムのみに依存するのではなく、エッジでデータをローカル処理することで、アプティブのソリューションはより高速な応答時間とシステムレベルでの最適化を可能にする。

自動車分野では、アプティブは次世代エンドツーエンドAI搭載ADASプラットフォームを披露した。このプラットフォームは、高速道路と市街地の両環境で、より安全で人間らしい運転と強化されたハンズフリー自動運転を実現するよう設計されている。このE2Eアプローチは、認識、融合、行動計画にAIを活用し、実世界の運転データから学習して継続的に進化・改善する。

このプラットフォームの中核となるのは、アプティブが最近発表したGen 8レーダー。業界最高レベルの範囲、解像度、あらゆる条件下での物体検出を実現する。高度な機械学習アルゴリズムと組み合わせることで、これらのレーダーは多様なシナリオで堅牢な運転ソリューションを可能にする。これを補完するのがアプティブPULSEセンサーで、サラウンドビューカメラと超短距離レーダーを統合し、シームレスな360度認識を実現する。これらの技術は、市街地、高速道路、駐車場のシナリオ全体で完全なカバレッジを提供し、天候や照明条件に関係なく、ドライバーと自動システムが安全にナビゲートできるよう支援する。

CES 2026では、アプティブは最新のデジタルコックピット技術も発表した。乗用車と商用車の両方で安全性と車内体験を向上させるよう設計されている。ユーザーエクスペリエンス、ADAS、ミドルウェアにおけるアプティブの独自の能力を活用し、これらのソリューションはハンズフリー運転中にドライバーと車両が協力し、ドライバーに情報を提供して必要に応じて介入できるようにし、OEMが革新的でパーソナライズされた体験を実現できるようにする。

アプティブのドライバー監視システムとキャビン監視システムは、高度なビジョンとレーダーセンシングを利用して乗員状況を把握し、これらのセンサーは車両内でよりスマートで安全性重視の意思決定を可能にする。アプティブのCMSは、従来のシートベースの乗員検知をビジョンベースのセンシングに置き換えることができ、複雑さとコストを削減し、再構成可能性を向上させながら、厳格な安全基準を満たす。舞台裏では、仮想合成データ環境が、AI搭載システムをトレーニングするためのスケーラブルでリアルなデータセットを生成することで開発を加速する。

アプティブのコックピットサウンドスイート、フェイスID、その他のモジュラーソフトウェア機能により、より高度なパーソナライゼーションが可能になる。これらはアプティブアンドロイドオートモーティブフレームワーク上に構築されている。指向性オーディオアラートは、ステレオから没入型空間サウンドまでのスケーラブルなオーディオ体験を提供し、重要な警告を他の乗員を妨げることなく適切な乗員に届けることを保証する。フェイスIDはユーザープロファイルをシームレスにサポートし、ミラー、シート位置、ADAS感度などの車両とエコシステムの設定を調整し、手動調整の煩わしさを軽減する。このオープンで柔軟なアプローチは、戦略的パートナーとのコラボレーションによってさらに強化され、OEMが車両を定義するソフトウェアを制御できるようにする。

アプティブはまた、セルラーV2X技術の可能性を探るベライゾンとのコラボレーションも強調した。5G接続性、エッジコンピューティング、自動車イノベーションが融合して道路安全性を向上させる。

ウインドリバー技術を特徴とするアプティブのクラウドネイティブプラットフォームを搭載した新しいアプティブLINCソフトウェアプラットフォームとベライゾンのエッジトランスポーテーションエクスチェンジ(モバイルネットワークV2X通信プラットフォーム)を活用し、この概念実証は、高速・低遅延通信がより安全なモビリティエコシステムを可能にする方法を例示している。アプリケーションには、5G C-V2Xサービスを活用した車両間での脆弱な道路利用者検知の共有が含まれる。例えば、車両が視界から遮られている可能性のある歩行者やサイクリストの位置を共有できるようにする。

これらの機能は、複雑でリアルタイムの組み込み機能向けに特別に構築されたアプティブLINCソフトウェアプラットフォームによって一部実現されている。単なるミドルウェア以上のもので、真のソフトウェア定義車両を可能にする包括的でモジュラーなソフトウェアソリューションである。LINCは、通信ミドルウェア、ミドルウェアツール、ソフトウェア定義ネットワーキング、コンテナ管理、エッジインテリジェンスなどの機能を提供し、すべて開発を加速し、C-V2Xが想定するような高度な機能を実現するよう設計されている。

《森脇稔》

