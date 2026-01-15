カメラとレーダーのみで動作する自動運転ソフト、ステランティス子会社が「aiDrive」発表…CES 2026

ステランティス子会社のaiMotiveは、CES 2026において、世界初となるリアルタイム・ハイパーリアリスティック・ニューラルシミュレーションを実現するaiSimと、LGEのHPC上で動作するaiMotiveの自動運転ソフトウェアaiDriveをクローズドループで接続したシステムを発表した。

aiMotiveはCES2026において、ADASおよび自動運転アプリケーションに対応するモジュラー型自動運転ソフトウェアスタック「aiDrive」を実演した。スケーラビリティとコスト効率を重視して設計されたaiDriveは、LiDARやHDマップに依存せず、カメラとレーダーセンサーのみを使用して高度な運転機能を実現する。

このセンサー効率的なアプローチにより、自動車メーカーやティア1サプライヤーは、幅広い車両プラットフォームと市場で自動運転機能を開発できるようになる。aiDriveは、ナビゲーション支援運転、車線維持、適応速度制御、定義された運用設計領域内での自動操縦など、主要な運転支援および自動運転のユースケースをサポートする。米国での50分以上の運転映像も公開されている。

センサーとインフラへの依存を最小限に抑えることで、aiDriveは展開スケジュールの加速とシステムの複雑さの軽減を支援し、ソフトウェア定義車両への業界の移行をサポートするよう設計されている。

aiMotiveはまた、Physical AI向けに設計された自動車向けシミュレーションプラットフォームの最新世代「aiSim 6」も披露した。大規模な仮想検証ワークフローをサポートするために構築されたaiSim 6は、柔軟なニューラルシミュレーション機能とインテリジェントヘッドライトシミュレーション、AIベースのシナリオ作成、パーティクルシミュレーションベースの環境効果を導入し、よりリアルで多様なテストシナリオを可能にする。

aiSim 6により、開発チームは物理ベースとニューラルシミュレーションのアプローチを組み合わせて、ハイパーリアリスティックなセンサー出力を生成できる。強化された照明シミュレーションにより、低い太陽角度、夜間運転、複雑な都市照明など、エンドツーエンドの自動運転アルゴリズムにとって重要な困難な実世界の条件をより正確に表現できる。aiSim 6には、センサー設定、シナリオ、照明設定、3D世界を簡単に操作できる高度なワールド編集機能を備えた直感的なWeb UIが付属している。

スケーラビリティを考慮して設計されたaiSim 6は、ソフトウェア・イン・ザ・ループ、クローズドループテスト、ハードウェア・イン・ザ・ループのワークフローをサポートし、チームがエッジケースを早期に特定し、時間のかかる実世界テストへの依存を減らすことを支援する。

顧客とパートナーは、CES 2026でaiMotiveの技術を体験。実演では、高度なADASおよび自動運転アルゴリズム、効率的なハードウェア技術、自動運転の開発と展開のライフサイクル全体をカバーするさまざまなソフトウェアツールが紹介されている。