ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

BMWグループ、ドイツ全体の4分の1の100万台以上を生産…2025年

BMWグループのドイツ工場
  • BMWグループのドイツ工場
  • BMWグループのドイツ工場
  • BMWグループのドイツ工場
  • BMWグループのドイツ工場
  • BMWグループのドイツ工場

BMWグループは、2025年にドイツ国内の工場で100万台以上の車両を生産したと発表した。これは同年のドイツ全体の自動車生産台数415万台のうち約4分の1にあたる。

【画像】BMWグループのドイツ工場

ドイツ自動車工業会（VDA）のデータによると、BMWの4つの工場はディンゴルフィング、ライプツィヒ、ミュンヘン、レーゲンスブルクに位置する。BMWの生産担当、ミラン・ネデリコヴィッチ取締役は、「BMWグループの工場はドイツ産業の競争力の高さを示している。100万台生産はドイツの革新力の証であり、今後もイノベーションとデジタル化を推進していく。政策面では製造拠点としての競争条件の整備が必要だ」と述べた。

BMWの4工場では内燃機関車、プラグインハイブリッド車（PHEV）、電気自動車（BEV）を単一ラインで生産し、市場の需要変動に柔軟に対応できる仕組みを構築している。これはクロスファンクショナルな回復力を高める重要な要素。BMW iFACTORY戦略を軸に効率的な工程と最大限の柔軟性を持ち、グローバル生産ネットワーク全体で展開される。

ディンゴルフィング工場ではBMW『4シリーズ』や『7シリーズ』、『i5』、『i7』など多様なモデルを生産。ライプツィヒ工場はBMW『1シリーズ』や『2シリーズ』、MINI『カントリーマン』を担当。ミュンヘンでは『3シリーズ』や『4シリーズ』、『i4』など、レーゲンスブルク工場では『X1』、『X2』、『iX1』、『iX2』を製造する。各工場でBEV、ICE、PHEVの各駆動方式車両を扱っている。

これらの車両は主に欧州市場向けに供給されている。また、米州や中国でも現地販売台数に応じた生産量となっている。BMWグループは2026年3月に発表する統合報告書で、2025年の生産詳細を公表する予定である。ドイツ自動車業界の知見と高い技術力、文化的背景が同社の強みであり、政策支援を通じて引き続き同国の製造業の地位強化に寄与していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BMW

MINI（ブランド）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES