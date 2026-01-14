ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ホンダ、小田原市で自動運転レベル4目指す実証実験を2月開始…傾斜地・時速60kmに対応

実証実験車両（CR-V）
  • 実証実験車両（CR-V）
  • 実証実験車両（N-VAN e:）

ホンダの研究開発子会社の本田技術研究所は、神奈川県および小田原市と締結した協定に基づき、独自の協調人工知能「Honda CI(Cooperative Intelligence)」を活用した自動運転技術の実証実験を2月に小田原市内で開始すると発表した。

【画像全2枚】

この実証では、起伏に富む地形や交通量が多い道路を有する小田原市の環境を生かし、傾斜地におけるCI自動運転技術の認識能力向上や、従来の低速から中速へ対応速度域の拡大を目指す。

実証実験ではまず、旧型『CR-V』にセンサー類を設置した実証実験車両を使用し、安全監視員が乗車した状態で、小田原市橘地域の工業団地にある公道を周回する形でCI自動運転システムの技術検証を実施する。

その後走行エリアを拡大し、システムの対応速度も時速60kmまで引き上げるなど、実証範囲を拡張していく計画だ。また実証車両も、EVの『N-VAN e:』へ移行し、CI自動運転技術の進化とカーボンニュートラルの実現への取り組みも並行して進めていく。

ホンダのCI自動運転技術は、高精度地図や大規模なインフラ設備を必要とせず、さまざまな環境へ適応できる。これを生かし、今ある町や道路環境の中に先端技術を加え活性化していく「レトロフィット型のアプローチ」により地域に貢献していくことを目指している。

今回の実証実験では、これまでCI マイクロモビリティとして時速20km未満での自動運転レベル4の実現を目指してきたが、交通量や走行速度の高い一般道での自動運転レベル4の展開を見据え、カメラに加えてLiDARを実証実験車両へ搭載する。

これにより、遠方の物体や交通参加者の位置・速度を高精度に計測し認識精度と冗長性を強化することで、対応速度域を時速60kmまで拡大しても、自動運転レベル4に必要な安全性を確保できることを目指す。

CI自動運転技術は、高精度地図を必要とせず、カメラベースで周辺環境を認識しながら自動で走行する「地図レス協調運転技術」を搭載している。しかし、勾配変化が大きい走路では、検出した交通参加者や道路構造物の位置精度が変化するため、自動走行の難易度が上がるという課題があった。

今回LiDARを搭載することで、勾配変化に影響されず交通参加者や道路構造物の位置を高精度に検出することが可能となる。今回の実証では、小田原市のさまざまな勾配でシステムの検証を行い、傾斜地における認識能力・精度の向上を目指す。

ホンダは、今回の小田原市での実証をはじめ、地域ごとの特性を生かした多様な実証を通じて技術の信頼性・汎用性を高め、幅広い交通環境に対応するCI自動運転技術の実現に取り組んでいる。また、乗用車だけでなく、バスやマイクロモビリティなどの多様なモビリティに適用することを視野に入れた技術進化を図っている。

このCI自動運転技術を2030年頃に実用化することを目指し、まず2027年度に特定条件下での自動運転レベル4認可取得を目指す。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ（本田技研工業）

自動運転、高度運転支援（ADAS）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES