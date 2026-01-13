ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ナトリウムイオン電池量産化へ、クラリオスがアルトリスとの提携拡大を発表…CES 2026

ナトリウムイオン電池量産化へ向けて、クラリオスがアルトリスとの提携拡大
  • ナトリウムイオン電池量産化へ向けて、クラリオスがアルトリスとの提携拡大

低電圧バッテリーを手がけるクラリオスは、ナトリウムイオン電池戦略における大きな前進をCES 2026で発表した。

スウェーデンのバッテリー企業アルトリスとの提携を拡大し、パワーソディウムプラットフォームに焦点を当てた共同開発契約を締結した。

同社は2020年代末までに、欧州または米国の専用施設で低電圧ナトリウムイオン電池の量産を開始する計画だ。この発表はCES 2026で行われ、持続可能なモビリティにおけるクラリオスのリーダーシップと、自動車メーカー向けに化学特性に依存しないソリューションを提供する能力を示している。

この戦略は60億ドルの米国投資計画の一環で、次世代技術に10億ドルが充てられており、ナトリウムイオン技術をイノベーション戦略の重要な柱として位置づけている。

今回の戦略には3つの重要な展開が含まれる。まず、クラリオスはアルトリスへの出資を拡大し、製品開発を加速させ、欧州におけるナトリウムイオン技術の強靭なサプライチェーンを確保する。共同開発契約により、両社間の技術的・商業的な連携が正式化され、産業規模での生産への道筋が整った。

次に、クラリオス、アルトリス、スロバキアのイノバットは、イノバットのスロバキア施設で自動車用途向けの最初のナトリウムイオン試験セルの組立を準備している。試作バッテリーは、アルトリスの先進的なナトリウムイオン技術を使用してイノバットのパイロット施設で生産された試験セルに基づいている。すべての性能検証とテストは、自動車メーカーの要件への適合を確保するため、ハノーバーにあるクラリオスの研究開発ラボで実施される。

これらのセルは、マイナス25度までの優れた低温始動能力、低い内部抵抗、高い出力密度を実証しており、現代の車両に信頼性の高い冬季運転と効率的なエネルギー供給を保証する特性を備えている。

さらに、クラリオスは2020年代末までに、拡張可能な製造設備を備えた欧州または米国の専用施設で低電圧ナトリウムイオン電池の量産を開始する計画を確認した。この取り組みは、自動車メーカーの持続可能性目標と規制要件を支援しながら、非欧州原材料への依存を減らすものだ。欧州での現地生産を計画し、米国での生産能力の選択肢も維持することで、クラリオスは西側市場に根ざした強靭なサプライチェーンを構築し、グローバルな調達リスクを軽減し、長期的な持続可能性を確保している。

ナトリウムイオン技術は、豊富でレアアースを含まない原材料を活用し、循環性を可能にすることで、従来の化学技術に対する持続可能な代替手段を提供する。欧州でセル生産を現地化することで、クラリオスは安全なサプライチェーンを構築し、世界の自動車顧客の進化するニーズに合わせた革新的なソリューションを提供している。

この共有ビジョンは、2024年に稼働したイノバットのスロバキア施設ですでに形になりつつある。同施設には研究開発ラボ、品質テスト、年間最大5万個のセルを生産できるパイロットラインが含まれている。現在、顧客認定プログラムを実施しており、将来の量産を可能にする重要な拠点として機能している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

CES 2026

電気自動車 EV、PHEV、BEV

CES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES