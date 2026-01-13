ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

台湾MICROIPがEdge AI「AIVO」発表、交通・農業・自律システムで実用化…CES 2026

台湾に拠点を置くASIC設計サービスおよびAIソフトウェアソリューション企業のMICROIPはCES 2026において、AIVO(AI Vision Operation)Edge AIプラットフォームを発表した。

AIアプリケーションパビリオンに出展した同社は、CAPS(Cross-Platform AI Powered Solutions)アーキテクチャを紹介し、ソフトウェア定義設計によって実環境におけるスケーラブルで量産対応可能なEdge AI展開が可能であることを実演した。

AIVOは高信頼性Edge AIを活用し、交通セキュリティ、スマート農業、自律システム、車載アプリケーションの4つの主要領域にまたがり、エッジレベルのセンシングからデバイス上での自律コンピューティングまで、グローバルな実用展開を実証している。

システムレベルでは、AIVOは分散型マスター-クライアントアーキテクチャを採用しており、エッジデバイス上でリアルタイム推論を実行しつつ、システム管理や意思決定ロジックを中央で統合している。

AIVOは生の映像ストリームではなく、構造化された推論結果やメタデータを送信することで、帯域幅の要件を大幅に削減し、不安定なネットワーク環境下でもリアルタイム性を維持する。AIVOはリアルタイムの異種マルチタスクにも対応しており、単一のハードウェアプラットフォーム上で複数のAIモデルを同時に実行し、動的なリソース優先制御を可能にする。

CES 2026において、MICROIPはAIVOの3つの高信頼性アプリケーション領域での展開を強調した。

輸送セキュリティ分野では、AIVOは地下鉄、鉄道、空港、航空関連環境におけるリアルタイム監視をサポートし、アラートを管制センターや政府のセキュリティシステムに統合する。これにより、人員を増やすことなく対応能力を向上させることが可能だ。

スマート農業分野では、AIVOは視覚ベースの監視により家畜の健康状態や環境条件を把握できるようにし、人手不足や高齢化する労働力の課題に対応する。低消費電力運用と限られた接続環境に最適化されたこのプラットフォームは、農場環境での安定した長期運用をサポートするとともに、専門的な農業知識を実用可能なAIモデルへと変換する。

AIドローンやロボティクスを含む自律システム分野では、AIVOはインフラ点検や災害対応におけるデバイス上での自律性を強化する。GPS非対応環境や通信制限下でも、このプラットフォームはリアルタイムの物体追跡や動的障害物回避を可能にし、高リスク環境における自律システムの運用範囲を拡大する。

CAPSは、MICROIPのより広範なソフトウェア駆動型ハードウェア戦略を表しており、AIVO、XEdgAI、CATS(Custom ASIC Technology & Solutions)を統合することで、実環境のワークロードで検証されたソフトウェア定義ハードウェア最適化を可能にしている。

