ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トムトムとアマゾン、AI搭載カーナビで自然な対話を実現へ…CES 2026

TomTom Automotive NavigationとAlexa Custom Assistantのエージェント統合で車内体験を向上
  • TomTom Automotive NavigationとAlexa Custom Assistantのエージェント統合で車内体験を向上

位置情報技術を手がけるトムトムとアマゾンは1月6日、両社の協業における大きな節目として、トムトムのナビアプリケーション「Automotive Navigation Application」と「Alexa Custom Assistant」の統合を発表した。

この協業により、「Alexa+」の高度なアーキテクチャを基盤とした次世代のAI搭載車載ナビゲーション体験が提供され、従来の硬い音声コマンドを脱却した、自然な対話とインテリジェントなナビゲーション機能を実現する。

このソリューションはAlexa Custom Assistantを活用し、自動車メーカーが自社ブランド化した知的なAIアシスタントをカスタマイズできる包括的なサービスだ。Alexa+のアーキテクチャ上に構築されているため、AIアシスタントは複雑な複数のステップからなるリクエストを理解し、トムトムのAutomotive Navigation Application内でアクションを調整して実行することが可能になる。

改善された機能により、ドライバーは自然な会話で、立ち寄る地点の追加、削除、入れ替えといった複雑な操作を一度のリクエストで実行できるようになる。文脈を深く理解したうえで車両システムと統合されるので、ドライバーは、ルート沿いの場所や住所の検索や、この先のEV充電ステーションの情報をスムーズに取得することができる。

トムトムのAutomotive Navigation ApplicationとAlexa Custom Assistantの統合は、自動車メーカーに高度な音声対応ナビゲーションをより早く車両に追加する方法を提供する。

このソリューションは複数の自動車メーカーが間もなく実装予定だ。エージェント型ナビゲーションのデモは、現在ラスベガスで開催中のCES 2026の同社ブースにて見ることができる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トムトム

アマゾン（Amazon.com）

CES 2026

人工知能（AI）

CES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES