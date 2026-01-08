リアルタイムアルコール検知システムなど、スマートアイが先進キャビン技術を出展…CES 2026

ドライバー監視システム(DMS)とインテリアセンシングAIを手がけるスマートアイは、CES 2026に、車内インテリジェンス技術の最新ラインナップを出展した。

展示の中心となるのは、CES 2026イノベーション賞を受賞したリアルタイムアルコール検知機能だ。実際の運転データに基づいて構築されたこの機能は、新しいハードウェアやセンサーを必要とせず、飲酒運転ドライバーを識別する。すでにスマートアイのAISシステムを通じて顧客に出荷されており、進化する世界的な安全要件に備える自動車メーカーに実用的な選択肢を提供する。

アルコール検知に加えて、スマートアイはキャビン内でより深い行動理解とクリーンな統合を実現するデモンストレーションを行う。

展示される技術には、運転者の状態や車内の状況に基づいてトーンや応答を調整する共感型AIアシスタント「シーラ」、安全なアクセスとパーソナライゼーションを可能にする銀行レベルの虹彩認証、インストルメントクラスターディスプレイの背後に完全に隠されたDMS統合を実現するディスプレイ下カメラ統合などがある。

また、小規模自動車メーカーやフリート向けのコンパクトなAISドライバーサポートシステム、低計算負荷で高速統合が可能なオールインワンDMSユニット「AI ONE」、自動車メーカーやティア1サプライヤーが開発初期段階でDMSとインテリアセンシング機能をテストできるコンセプト開発キット(CDK)も展示される。

これらのデモンストレーションは、運転者と乗員の行動をより正確に理解する技術を、実用的にパッケージ化し、スケールアップして量産に移行できるソリューションに組み込む方法を示している。

スマートアイの技術は、グリーンヒルズソフトウェア、ルネサス、アルプスアルパインなど、CES 2026の複数のパートナーブースでも紹介されている。