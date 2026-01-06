次世代SDV向けEEアーキテクチャで戦略提携、オタワ・インフォテインメントとペクトロン…CES 2026

車載インフォテインメント(IVI)ソフトのオタワ・インフォテインメント(OI)は、自動車用エレクトロニクスの設計・製造を手がけるペクトロン・グループとの戦略的協業を発表した。

CES2026では、両社のシステムが将来のSDVアーキテクチャロードマップとどのように整合するかをプレビューする予定だ。

この提携により、OIはコックピットやIVIソフトウェアから、次世代ソフトウェア定義車両(SDV)向けの電気・電子(EE)アーキテクチャサポートへと事業領域を拡大する。

両社は「DragonFire互換アーキテクチャ」コンセプトを導入する。これにより、業界をリードするNFCやキーレスエントリーシステムを含むペクトロンのECUが、OIのDragonFire OSおよびDragonFire ProとSparkコンピュートプラットフォームとシームレスに統合できるようになる。

自動車業界が集中型コンピューティングへ移行する中、自動車メーカーは依然として重要なボディ機能のために多数の分散型ECUに依存している。

これらのシステムはすべての車両に不可欠だが、通常はカスタム統合作業が必要となる。これが開発を遅らせ、コストを増加させ、メーカーが標準化しようとしているアーキテクチャに断片化をもたらしている。

ペクトロンは、世界で最も要求の厳しい車両プログラム向けにカスタム自動車用エレクトロニクスを設計・製造することで評価を築いてきた。その専門知識は、ボディコントローラー、照明ECU、HVACモジュール、シートエレクトロニクス、そして先進的なNFCパッシブエントリーシステムに及ぶ。

この幅広さと深さの組み合わせにより、自動車メーカーは同一のEEアーキテクチャ内で複数のサブシステムをサポートできる統合エレクトロニクスサプライヤーを得ることができる。

ペクトロンの照明部門は、照明がSDVおよびEVプラットフォームにおける中核的な信号・通信要素となる中で特に重要性を増している。実証済みの信頼性と製造の厳格さにより、柔軟性と耐久性の両方が求められるアーキテクチャに理想的なパートナーとなっている。

協業の目標は、ペクトロンモジュールがプログラムごとのカスタムエンジニアリングなしにDragonFire OSに接続できる標準化インターフェースを自動車メーカーに提供することだ。これにより、統一EEアーキテクチャが実現する。

CES2026では、オタワ・インフォテインメントとペクトロンが協業を紹介し、DragonFire互換サポートが予定されているペクトロンモジュールの最初のカテゴリーを概説し、これらのシステムが将来のSDVアーキテクチャロードマップとどのように整合するかをプレビューする。

CES2026での発表は導入ステップであり、2026年を通じて追加の技術デモンストレーションが計画されている。

オタワ・インフォテインメントは、グローバル自動車メーカー向けに次世代デジタルコックピットシステム、量産対応ドメインコントローラー、SDVコンピュートプラットフォームを開発している。DragonFire OSは先進的なインフォテインメント、クラスター、ボディコントロール機能を支え、同社のDragonFire ProとSparkコントローラーは量産プログラムに採用されている。

オタワ・インフォテインメントは、業界のSDVへの移行を支援するモジュラーでスケーラブル、ソフトウェア駆動の電気アーキテクチャの実現に注力している。

ペクトロンは、キーレスエントリーおよびNFCシステム、照明、ECU、ボディコントローラー、ミッションクリティカルな車両エレクトロニクスにわたる深い専門知識を持つカスタム自動車用エレクトロニクスエンジニアリングのグローバルリーダー。同社は垂直統合された英国製造拠点と、プレミアムグローバル自動車ブランドとの長年のパートナーシップで知られている。