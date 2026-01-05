四輪・二輪向けコックピット、加賀FEIがUI/UXデザインツールでデモへ…CES 2026

加賀FEIは、1月6日から9日まで米国ラスベガスで開催される「CES 2026」に出展すると発表した。

【画像全5枚】

世界最小級の無線モジュールやハードウェアに依存しないUI/UX製品をはじめ、加賀FEIグループで取り扱うソリューションを実際のデモを交えて紹介する。

主な出展製品として、Bluetooth/無線LANモジュール「CONTINECT」を展示する。世界最小レベルの超小型Bluetooth Low Energyモジュールを中心に、約30種類以上のラインナップを用意。無線モジュール全製品を実物展示し、搭載製品の事例も紹介する。

UI/UXデザインツール「CANDERA CGI Studio」を使用した例

UI/UXデザインツール「CANDERA CGI Studio」では、四輪・二輪向けコックピットデモおよびAI警備ロボットデモを通じて、車載分野で高い評価を得ている同製品を紹介する。直感的な操作性を備え、ハードウェアに依存しないスケーラブルなソリューションを展示する。

また、加賀FEIグループのパートナーとしてetherWhere Corporationが出展する。同社は低消費電力のGNSS(衛星測位)技術を活用し、資産追跡と高精度タイミングを実現するソリューションを提供している。新製品「EW6181」は業界最小クラスのジッター性能を備え、幅広い温度環境でも安定動作が可能だ。AccuWhereクラウドと組み合わせることで、リアルタイム資産追跡とバッテリー寿命の延長を同時に実現する。

出展場所はLas Vegas Convention Centerのブース#10763だ。