ネクステージ、大阪・愛知・長野に3業態の新店舗を1月1日オープンへ…総合店・SUV専門店・買取店

ネクステージ岸和田店の完成イメージ
  • ネクステージ岸和田店の完成イメージ
  • キャンプ場のような「遊べるクルマ屋」をイメージした店内（イメージ）
  • 広々とした商談スペース。キッズスペースも完備

ネクステージは、2026年1月1日に「ネクステージ岸和田店」(大阪府岸和田市)、「SUV LAND 豊橋」(愛知県豊橋市)、「ネクステージ上田店」(長野県上田市)の3店舗を同時にオープンする。

今回の出店では、総合店・SUV LAND・買取単独店というそれぞれ異なる業態の店舗を展開することで、より地域に密着したサービスを提供する。

ネクステージ岸和田店は、修復歴のない良質な中古車を軽自動車・コンパクトカー・SUV・ミニバンなど幅広いラインアップで取りそろえる総合店だ。敷地内にはオイル交換や車検に対応する整備工場を併設しており、購入した店舗でそのまま点検から整備まで対応できる。さらに、車の買取やご自宅への無料の出張査定にも対応できる買取店舗を併設しているため、今の車の査定から次の一台の購入までを一つの店舗で完結できる。

SUV LAND 豊橋は、「遊べるクルマ屋」をコンセプトとしたSUV専門大型店だ。国内外の主要メーカーの人気SUVをはじめ、アウトドア志向の本格4WD、街乗りに適したミドルサイズSUV、さらに家族でのお出かけに最適なミニバンまで、幅広い用途に合わせて選べる豊富なラインアップが特長だ。実際のキャンプシーンを思わせる開放的な店内で、ライフスタイルに合った一台を楽しみながら比較検討できる。

ネクステージ上田店は、車の買取に特化した効率的な店舗だ。広い土地が不要なため、アクセスしやすい場所に出店することが可能。車の買取はもちろんのこと、販売も取り扱っており、全国3万台の在庫の中から最適な一台を提案する。

3店舗合同で元日よりグランドオープンを記念した初売りフェアを開催する。初売りオープンフェアでは、魅力的な特選車を多数用意するとともに、フェア期間中に中古車を成約した顧客に福袋やギフト券をプレゼントする。その他お得なイベントも多数開催する予定だ。

《森脇稔》

