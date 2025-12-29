ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

次世代スマートコックピット、AUOモビリティソリューションズが披露へ…CES 2026

AUOモビリティソリューションズの次世代スマートコックピット
AUOは、新設子会社のAUOモビリティソリューションズ（AMSC）を通じて、2026年1月6日に米国ラスベガスで開幕する「CES 2026」に初出展すると発表した。スマートコックピットソリューションにおける革新的な統合能力を披露する。

AMSCは、ディスプレイ技術、コンピューティングプラットフォーム、車両コネクティビティを統合することで、革新的なスマートコックピットソリューションを提供することを目指している。没入感があり、インテリジェントで持続可能な車内体験を創出し、グローバルOEM顧客とエンドユーザーの多様なニーズに応えるスマートモビリティサービスを拡張する。

AIが自動車を含む産業を変革し続ける中、モビリティ体験に対する消費者の期待は急速に進化している。AMSCは、20年以上にわたる車載HMIの経験と、アジャイル開発・展開における実績を活用し、OEMパートナーとの緊密な協力に取り組んでいる。設計・開発から量産まで、AMSCは柔軟でスケーラブルなエンドツーエンドのサポートを提供し、クライアントのイノベーション加速と市場機会の獲得を支援する。

AMSCは単なる技術プロバイダーではなく、スマートコックピットイノベーションの推進力として、業界パートナーと協力してソフトウェア定義車両（SDV）の時代を切り開いている。

自動運転、没入型コックピット体験、リアルタイムセンシングとインタラクションの複雑な要求に対応するため、AMSCはCES 2026で次世代スマートコックピットソリューションを発表する。これらのソリューションは、ビジュアル、コンピューティング、コネクティビティという3つの基盤の柱に基づいて構築されている。

ビジュアルでは、車載HMIと深く統合された先進的なディスプレイ技術により、直感的でシームレスなユーザーインタラクションを実現する。コンピューティングでは、スケーラブルでモジュラー式のコンピューティングプラットフォームが、インテリジェントなセンシングと動的なコックピットインタラクションを可能にする。コネクティビティでは、V2X、OTA、5Gモジュールを含む包括的な車両ネットワーキングソリューションにより、コックピットをリアルタイムで接続されたスマートノードに変換する。

ディスプレイイノベーションからコンピューティングプラットフォーム、スマートコネクティビティまで、AMSCはソフトウェア定義車両のための統合アーキテクチャを提供し、コックピットをあらゆる旅のパーソナライズされたインテリジェントな延長に変える。

AUOモビリティソリューションズのイノベーションと統合能力を通じて、スマートモビリティの未来に対する大胆なビジョンがCES 2026で発表される。2026年1月6日から9日まで、ラスベガスコンベンションセンター、ノースホール、ブースN251でこのビジョンを直接体験することができる。このショーケースでは、AUOモビリティソリューションズが車内体験をどのように再定義し、モビリティエコシステム全体のイノベーションを加速させているかが紹介される予定だ。

《森脇稔》

