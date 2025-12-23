ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

トヨタ、クリエイター共創プロジェクト第4弾を開始…工場と人をテーマに映像作品を募集

クリエイターとの共創プロジェクト「TOYOTA DIRECTORSCUT」の第4弾「TOYOTA FACTORY HEROES DIRECTORSCUT」
  • クリエイターとの共創プロジェクト「TOYOTA DIRECTORSCUT」の第4弾「TOYOTA FACTORY HEROES DIRECTORSCUT」
  • トヨタ元町工場
  • トヨタ元町工場

トヨタ自動車は12月22日、クリエイターとの共創プロジェクト「TOYOTA DIRECTORSCUT」の第4弾「TOYOTA FACTORY HEROES DIRECTORSCUT」の応募作品の受付を開始したと発表した。

【画像全3枚】

「TOYOTA DIRECTORSCUT」は、クリエイターの成長・活躍の機会を広げ、日本全体を盛り上げることを目的に2023年にスタートした共創プラットフォーム。毎回「トヨタ」や「モビリティ」に関連するテーマを設定し、新撮のオリジナル映像素材やアーティストの楽曲を無償提供している。

第4弾となる今回は、トヨタの「工場と人」をテーマに、普段は表に出ない製造の現場を輝かせる作品を募集する。素材として、新撮のトヨタ生産工場の映像300カット以上と、BMSGのオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」から生まれた「STARGLOW」の楽曲を含む計17曲を無償提供する。

審査は、過去にトヨタのCM監督を務めた石向洋祐氏、上杉哲也氏、小栗旬平氏の3名のほか、今回のテーマである「工場」で活躍するトヨタ元町工場の従業員が行う。

今回から新たに映像・音楽の専門スクールとオフィシャルパートナーシップを結んでの産学共創や、CEIPAとTOYOTA GROUPによる日本音楽産業のグローバル化を支援する共創プロジェクト「MUSIC WAY PROJECT」との連携、音楽の専門学校との共創などに取り組む。

提供する楽曲では、「MUSIC WAY PROJECT」との連携で2曲を用意。1曲は、2025年5月に京都で開催した音楽制作コライティングキャンプ「SONG BRIDGE 2025」から生まれた、STARGLOWのデビューシングル収録曲「My Job」(2026年1月21日リリース予定)。もう1曲は、同じくキャンプから生まれたシンガーソングライター・山本大斗の「片道夜行」(2025年12月19日リリース)だ。

また、若手アーティストによる様々なジャンルの厳選楽曲10曲を提供。She Her Her Hers、チーナ、NTsKi、YAJICO GIRL、miida、SPENSR、東京真中、yuigot、ku-ten、揺らぎが参加する。

さらに、滋慶学園COMグループとのコラボレーションでは、全国8校の学生より集まった計86曲の中から5曲を提供する。

今回より映像の専門スクールとオフィシャルパートナーシップを結び、プロジェクトを教材として提供し、学生から映像作品を募集する。審査部門に新たに「オフィシャルパートナー校部門」を設け、若きクリエイターの活躍の場をさらに広げていく。オフィシャルパートナーシップ校は「バンタンデザイン研究所」で、「世界で一番、社会に近いスクール」をビジョンに掲げ、現役プロ講師による実践的なカリキュラムが特徴だ。

最優秀賞作品は、2025年10月にオープンした「TOYOTA ARENA TOKYO」で開催される、プロバスケットボールチームアルバルク東京の試合ハーフタイムに1か月間放映予定。また、トヨタの公式SNS及びWEBサイトでの取り上げを予定している。

募集期間は2025年12月22日午前10時から2026年2月13日午後11時59分まで。審査発表は2026年3月16日。応募方法は、トヨタが用意した映像素材を使用して制作した映像作品を、専用WEBサイトにアップロードする。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES