ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

スズキ、インドで初のバイオガス・プラント稼働…牛糞からCNG車の燃料を生産

スズキがインドでバイオガス・プラント「BANAS SUZUKI BIOGAS PLANT」の開所式を開催
  • スズキがインドでバイオガス・プラント「BANAS SUZUKI BIOGAS PLANT」の開所式を開催

スズキとインド子会社のSuzuki R&D Center India Private Limitedは12月6日、グジャラート州バナスカンタ地域アグサラに建設したバイオガス・プラント「BANAS SUZUKI BIOGAS PLANT」の開所式を開催した。

スズキとして初めてCNG車の燃料用バイオガス(CBG)を生産・販売するバイオガス・プラントとなる。

スズキはSRDIを通じて、2023年9月に全国酪農開発機構(NDDB)、乳業組合Banas Dairyと契約を締結し、バイオガス・プラントの建設を進めてきた。

12月6日にBanas Dairy Sanadar工場で開催された開所式には、アミット・シャー内務大臣、9名のインド超党派国会議員団、インド政府高官、Banas Dairyのシャンカール・チョードリー会長兼グジャラート州議会議長、スズキのインド事業本部長鈴木浩一常務役員、バイオガス事業本部長豊福健一朗常務役員に加え、約2万5000人の酪農家が出席した。

式典後、アミット・シャー内務大臣ほか主要な参加者は「BANAS SUZUKI BIOGAS PLANT」を訪問・視察した。

「BANAS SUZUKI BIOGAS PLANT」では、1日あたり最大約100トンの牛糞から約1.5トンのCBGを生産・販売する計画だ。同時に、有機肥料を生産・販売する。

約1.5トンのCBGは、CNG車約850台が1日に走行するために必要な燃料の量に相当する。

スズキの鈴木俊宏 社長は「スズキ初のバイオガス・プラントが稼働。インドの農村の持つ豊富な資源を有効活用することで、カーボンニュートラルで循環型の社会の実現に向け取り組んでいく」とコメント。

さらに、「インド酪農組合との協業は、農村の持つ大きな可能性を最大限に引き出し、地域の発展に貢献できるものと確信している。スズキはコーポレートスローガン『By Your Side』を実践し、インドの力強い成長とともに歩みながら、このバイオガス事業を推進していく」と述べた。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ

インド

カーボンニュートラル

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES