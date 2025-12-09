ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

京急バス、落とし物クラウドfind導入へ…24時間チャット対応で利便性向上

京浜急行バスは、12月10日からfindの「落とし物クラウドfind」を導入すると発表した。

12月10日より、京急バスが運行する路線バス・貸切バス・高速バス・特定バスおよび羽田空港内京急バス乗車券売機付近で預かった忘れ物について、チャットで問い合わせできるようになる。

従来のシステムでは、忘れ物の登録に時間を要し、警察署への移送手続きでも書類提出などに手間がかかるという課題があった。落とし物クラウドfindでは、画像登録と生成AIによる自動入力で登録作業をスムーズに進められる。さらに、システム内から警察署提出用の書類を作成・印刷できるため、忘れ物に関する業務の効率化が図れる。

利用者向けには「find chat」を提供する。アプリのインストール不要で、メールアドレスによる認証を経てブラウザ上ですぐにチャットを開始できる。受付時間は24時間、対応時間は9時から22時まで。21時以降の新規問い合わせは翌朝9時以降に順次回答する。

日本語・英語・中国語(簡体)・韓国語の主要言語に対応しており、言語の壁を越えた問い合わせに対応することが可能になる。日本に住む人や日本を訪れるすべての人に向けた、素敵なおもてなしを目指した機能という。

スタッフ向けには業務アプリも導入し、落とし物にかかわるスタッフの業務負担軽減を図るとともに、ユーザーからの問い合わせ等などにスムーズに対応できるよう、より良いサービス提供を支援する。

落とし物クラウドfindは、落とし主の「連絡するだけでも大変」「探しても見つからない」という悩み・不安を、テクノロジーの力によって解決するサービス。遺失物管理だけでなく、返却率向上や管理者の業務効率化をはじめ、ユーザーとのコミュニケーションから警察署への連携まで、ワンストップで利用できる仕組みを提供している。

